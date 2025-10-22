Hà Nội

Xã hội

Công an xác minh vụ nam thanh niên bị tát, bắt quỳ giữa đường

Công an đã vào cuộc xác minh đoạn video 1 thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ giữa đường gây xôn xao mạng xã hội

Nguyễn Tâm

Ngày 22/10, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc 1 thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 1 thanh niên bị người đàn ông chửi bới, tát liên tiếp vào mặt.

Chưa dừng lại, trong lúc đánh người, người đàn ông còn lấy điếu thuốc đang hút ném vào mặt nạn nhân. Cuối đoạn video, nam thanh niên bị bắt quỳ giữa đường xin lỗi.

azx.jpg
Nam thanh niên bị tát liên tiếp vào mặt, bắt quỳ giữa đường

Người đàn ông đánh nam thanh niên được cho là chủ một đoàn lân sư rồng có tiếng tại Đắk Lắk.

Khi đánh người, ông này nhiều lần hỏi "mày xin tao nghỉ chưa" và bắt mai trả lại đồ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người chứng kiến nhưng không ai đến can ngăn.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bình luận bức xúc về hành động đánh người và bắt nạn nhân quỳ gối giữa đường.

#Đắk Lắk #Nam thanh niên #bị tát liên tiếp vào mặt #bắt quỳ giữa đường

Bài liên quan

Xã hội

Danh tính người đàn ông tát sưng má, ù tai bé trai 8 tuổi ở Hà Nội

Ngày 19/10, Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc một bé trai 8 tuổi bị tát tại quán cà phê trên địa bàn.

Trước đó, ngày 17/10, gia đình cháu H. (SN 2017, trú tại phường Bồ Đề) đã đến trình báo về việc cháu bị một người đàn ông tát khi đang chơi tại quán cà phê vào tối ngày 16/10. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ người có hành vi tát cháu H. là ông Đ.Đ.T. (SN 1981, trú cùng phường).

capture.png
Hình ảnh bé trai bị người đàn ông tát vào mặt. Ảnh: Cắt từ clip
Xem chi tiết

Xã hội

Thầy giáo đến tận nhà tát học sinh bị cho tạm nghỉ công tác chuyên môn

Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) tạm cho thầy giáo tát rách màng nhĩ nam sinh lớp 7 nghỉ công việc chuyên môn để chăm sóc nam sinh cùng với gia đình.

Chiều 14/8, thông tin từ ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc thầy V.X.T. (giáo viên tiếng Anh của trường) đến nhà một học sinh lớp 7 và đánh em thủng màng nhĩ, thầy đã có báo cáo giải trình chi tiết.

Nhà trường đã thành lập đoàn công tác để làm rõ vụ việc, đồng thời báo cáo Sở GD&ĐT. Sở cũng yêu cầu nhà trường chỉ đạo sát sao và theo dõi tình hình sức khỏe của cháu bé.

Xem chi tiết

Xã hội

Nguyên nhân vụ thầy giáo đến tận nhà tát học sinh ở Thanh Hoá

Nam sinh lớp 7 ở Thanh Hóa nói với bạn bè thầy T. “dạy khó hiểu” nên đã bị thầy đến nhà, tát liên tiếp vào mặt gây rách màng nhĩ.

Chiều 13/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo vụ việc clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh thầy giáo V.X.T., giáo viên môn Tiếng Anh đã có hành động dùng tay tát liên tiếp vào mặt một học sinh.

Theo báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc, sự việc xảy ra vào ngày 8/8. Vào thời điểm trên, thầy V.X.T. có tới nhà học sinh N.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) quát mắng và tát học sinh này.

Xem chi tiết

