Danh tính người đàn ông tát sưng má, ù tai bé trai 8 tuổi ở Hà Nội

Ngày 19/10, Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc một bé trai 8 tuổi bị tát tại quán cà phê trên địa bàn.

Trước đó, ngày 17/10, gia đình cháu H. (SN 2017, trú tại phường Bồ Đề) đã đến trình báo về việc cháu bị một người đàn ông tát khi đang chơi tại quán cà phê vào tối ngày 16/10. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ người có hành vi tát cháu H. là ông Đ.Đ.T. (SN 1981, trú cùng phường).

Hình ảnh bé trai bị người đàn ông tát vào mặt. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra vụ việc, có một nhóm trẻ đang chơi tại khu vực vui chơi trong quán. Khi cháu H. ném bóng nhựa trúng một bạn khác, ông T. tiến lại gần và tát cháu H.

Chị Lã Th. Th. H. (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) – mẹ của bé trai 8 tuổi bị hành hung – vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Tôi đang ở TP HCM thì xem được clip con mình bị người lớn tát vào mặt. Lúc đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi lập tức đặt vé máy bay ra Hà Nội trong đêm để đưa con đi khám, kiểm tra sức khỏe”.

Trước khi lên máy bay, chị H. đã đăng tải đoạn clip ghi lại vụ việc lên mạng xã hội, với mong muốn tìm được người đã hành hung con mình để giải quyết. Đến trưa 17/10, không thấy phía đối phương phản hồi, gia đình chị H. đã trình báo sự việc tới Công an phường Bồ Đề và cung cấp đoạn clip ghi lại toàn bộ vụ việc.

Vài giờ sau, người đàn ông đánh cháu bé chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn hòa giải và gửi lời xin lỗi đến bé trai cùng gia đình chị H. Chị H. cho biết: “Họ gọi điện xin lỗi, thái độ rất cầu thị. Tôi cảm nhận được sự chân thành nên đã đồng ý hòa giải, thậm chí còn gọi lại cho công an xin rút đơn tố cáo.”

Qua tìm hiểu, chị H. xác nhận người đàn ông tát con trai mình không phải là bố của bé bị ném bóng như thông tin ban đầu, mà là ông ngoại (ông Đ.Đ.T., SN 1981, trú tại phường Bồ Đề - PV) khi đó đang đứng trông cháu. Gia đình họ cũng thuộc diện khó khăn.

“Không vì cái tát con trai mình phải chịu mà đẩy người ta vào tù. Tôi chỉ mong họ hiểu ra bài học và không lặp lại sai lầm. Nếu sự việc bị xử lý hình sự, tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ,” chị H. chia sẻ.

Hiện Công an phường Bồ Đề đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

