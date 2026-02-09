Công an tỉnh Bắc Ninh vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Đối tượng Tạ Hồng Tiến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Việt Yên (cũ) truy nã về tội Tàng trữ hàng cấm.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa qua, tại tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) vận động thành công đối tượng Tạ Hồng Tiến (SN 1995, trú tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) - đối tượng bị truy nã về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) ra đầu thú.

Cơ quan chức năng đưa đối tượng về tỉnh Bắc Ninh để tiến hành các hoạt động điều tra.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Tạ Hồng Tiến bị truy nã theo Quyết định số 15/QĐTN - CSKT ngày 24/10/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (cũ) về tội Tàng trữ hàng cấm (Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015).

Quyết định truy nã đối tượng Tạ Hồng Tiến.

Mặc dù đối tượng thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn, không về địa phương, lực lượng chức năng vẫn kiên trì xác minh, tuyên truyền, thuyết phục. Kết quả, đối tượng Tạ Hồng Tiến đã tự giác ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của cơ quan pháp luật.

