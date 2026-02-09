Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở biên giới Cao Bằng

Sau khi bị công an truy nã, Nguyễn Văn Thập liên tục thay đổi chỗ ở, cắt đứt liên lạc nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật suốt 7 năm qua.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thông qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/2/2026, Công an xã Vĩnh Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Thập, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Cướp tài sản" sau gần 7 năm lẩn trốn.

Lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thập tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, Cao Bằng.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Thập (SN 1987, quê quán thôn Bến Hội, xã Vĩnh Hưng). Ngày 17/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã ra Quyết định truy nã số 03 đối với Thập về tội "Cướp tài sản". Trong suốt thời gian trốn truy nã, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, cắt đứt liên lạc với người thân nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã Vĩnh Hưng đã phối hợp Phòng PC01, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh, rà soát các mối quan hệ và di biến động của đối tượng. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Thập đang xuất hiện tại khu vực biên giới phía Bắc.

Đến ngày 05/02/2026, tổ công tác phối hợp đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Thập tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng. Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Vĩnh Hưng đã tổ chức lực lượng dẫn giải đối tượng về địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Hiện Công an xã Vĩnh Hưng đã hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Văn Thập cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ (PC02) để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

