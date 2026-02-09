Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tai nạn liên hoàn hoàn trên phố Hà Nội, ô tô bán tải biến dạng phần đầu

Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 3 xe ô tô, vụ việc khiến xe bán tải biến dạng phần đầu, 2 xe còn lại hư hỏng nhẹ.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h ngày 9/2, tại khu vực đường ven bờ sông, phía trước Trung tâm đăng kiểm 29-10D (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn. Vào thời điểm trên, 3 ô tô (1 xe bán tải, 1 xe tải thùng kín và 1 xe 7 chỗ) xảy ra va chạm liên hoàn.

3-9265.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe bán tải bị biến dạng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng khắp lòng đường. Hai phương tiện còn lại bị hư hỏng nhẹ. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Theo clip camera hành trình ô tô ghi lại, xe bán tải lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm với xe tải. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với ô tô 7 chỗ đang dừng ven đường. Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 14 có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Hơn 16h cùng ngày các phương tiện được di chuyển khỏi hiện trường. Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết vụ việc không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#tai nạn #Hà Nội #ô tô #xe bán tải #tai nạn liên hoàn

Bài liên quan

Xã hội

Tai nạn đường sắt ở Lâm Đồng khiến một nhân viên tuần tra tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 0h40 ngày 7/2, khi tàu SE2 đi qua xã Tân Lập, va chạm với nhân viên tuần tra đang làm nhiệm vụ.

Sáng 7/2, ông Nguyễn Đắc Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến một nhân viên tuần tra đường sắt tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h40 ngày 7/2, tại lý trình Km1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập, tàu khách SE2 lưu thông theo hướng Nam – Bắc đã xảy ra va chạm với người đang làm nhiệm vụ tuần tra đường sắt.

Xem chi tiết

Xã hội

Va chạm với xe tải, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), khiến 2 người thương vong.

Khoảng 15h ngày 5/2, xe ô tô tải mang BKS 38H - 012.16 di chuyển trên đường Lý Tự Trọng theo hướng từ xã Thạch Hà đi phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Khi tới khu vực ngã tư giao đường Lý Tự với đường Lý Nhật Quang (xã Thạch Hà) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38N3 - 0413 chở 2 người di chuyển cùng chiều phía trước.

Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn giao thông khiến một CSGT tử vong ở Thái Nguyên

Hai xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm khiến hai người tử vong tại chỗ, trong đó có một cán bộ CSGT.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h45' ngày 4/2 trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn) đi xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

tai-nan-m.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới