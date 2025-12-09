Công an Hà Nội truy nã đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Nhóm của Dương đã tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Hai bên sử dụng vỏ chai bia, gạch ném nhau gây mất an ninh trật tự.

Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Nguyễn Tùng Dương (SN 2009; thường trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ) về tội gây rối trật tự công cộng.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Tùng Dương.

Theo điều tra, tối ngày 10/8/2025, nhóm của Dương đã tụ tập mang theo hung khí đến hồ Văn Quán, phường Hà Đông để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Hai bên sử dụng vỏ chai bia, gạch ném nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 23/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Dương về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 14/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tùng Dương.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0866870894), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản