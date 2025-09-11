Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi về hình ảnh sử dụng chất cấm

Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hình ảnh, video sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Hải Ninh

Tối 11/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

766.jpg
‎Streamer Độ Mixi tại cơ quan Công an.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh Streamer Độ Mixi - một KOL mạng sử dụng chất nghi là shisha tại một quán bar, bị dư luận xã hội lên án gay gắt, đề nghị xử lý nghiêm.

Đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 và được thực hiện bởi một cá nhân đang được một bộ phận giới trẻ coi là “thần tượng”, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã làm việc với Streamer Độ Mixi để xác minh, làm rõ.

‎Quá trình làm việc, nam Streamer thừa nhận người trong clip được lan truyền trên mạng xã hội đúng là mình và xác nhận việc sử dụng shisha vào ngày 3/9/2025.

Cơ quan Công an đã tuyên truyền đối với nam Streamer về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng.

Vụ việc đang được xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

‎Công an thành phố Hà Nội đề nghị các KOL, KOC, influncer có ảnh hưởng trên không gian mạng chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hoá ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.

Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL, kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Số hóa

Hơn 50 chuyên gia an ninh mạng sập bẫy QR giả

Một “phép thử” tại hội nghị Singapore khiến hàng chục chuyên gia phòng chống lừa đảo mắc bẫy QR, phơi bày sự tinh vi của tội phạm mạng thời AI.

qr-1.png
Tại hội nghị an ninh mạng ở Singapore, ban tổ chức đã cài bẫy bằng mã QR “ưu tiên xếp hàng”.
qr-2.png
Kết quả, hơn 50 chuyên gia phòng chống lừa đảo trực tuyến đã mắc bẫy này.
Cộng đồng trẻ

Nhan sắc 'nàng thơ' Hà Thi gây sốt cõi mạng

Hà Thi là một nhà sáng tạo nội dung số, sở hữu vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, có nhiều người theo dõi trên MXH, được nhắc đến nhiều sau lùm xùm của Thạch Trang.

c1.jpg
Xuất hiện trong ồn ào của Thạch Trang, Hà Thi (tên đầy đủ là Phạm Thị Hà Thi, sinh năm 2001) bất ngờ trở thành cái tên thu hút sự chú ý.
c2.jpg
Một số thông tin trên mạng xã hội cho biết Hà Thi là nhân vật trong lùm xùm tình tay ba của Thạch Trang. Trên thực tế, thông tin này chưa được kiểm chứng.
Xã hội

Tạm giữ hình sự 'nữ quái' trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Ngày 10/9, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Phùng Thị Khánh Linh (SN 1994, trú tại: Xuân Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 7/9/2025, Công an xã Xuân Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị H về việc tài khoản ngân hàng của chị bị rút mất 8 triệu đồng và thanh toán đơn hàng Shopee trị giá hơn 31 triệu đồng. Công an xã Xuân Mai đã tiến hành xác minh và làm rõ thủ phạm là Phùng Thị Khánh Linh.

545829120-1212838084220383-5540324577016677613-n.jpg
Đối tượng Phùng Thị Khánh Linh.
