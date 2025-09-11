Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi về hình ảnh sử dụng chất cấm

Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hình ảnh, video sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Tối 11/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

‎Streamer Độ Mixi tại cơ quan Công an.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh Streamer Độ Mixi - một KOL mạng sử dụng chất nghi là shisha tại một quán bar, bị dư luận xã hội lên án gay gắt, đề nghị xử lý nghiêm.

Đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 và được thực hiện bởi một cá nhân đang được một bộ phận giới trẻ coi là “thần tượng”, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã làm việc với Streamer Độ Mixi để xác minh, làm rõ.

‎Quá trình làm việc, nam Streamer thừa nhận người trong clip được lan truyền trên mạng xã hội đúng là mình và xác nhận việc sử dụng shisha vào ngày 3/9/2025.

Cơ quan Công an đã tuyên truyền đối với nam Streamer về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng.

Vụ việc đang được xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.