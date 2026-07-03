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Xã hội

Công an giải cứu người đàn ông đi lạc cùng khối tài sản 1,2 tỷ đồng

Người đàn ông có biểu hiện không minh mẫn đi lạc mang theo khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được Công an bảo vệ nguyên vẹn, đưa về gia đình.

Tuệ Minh

Sáng 3/7, Công an xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bàn giao ông Phạm Văn Toán (SN 1976, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cho gia đình sau nhiều ngày thất lạc, đồng thời trao lại toàn bộ khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được bảo vệ nguyên vẹn.

Tại buổi bàn giao, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông và Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông ân cần thăm hỏi, động viên ông Toán và chúc ông sớm khoẻ mạnh.

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Lãnh đạo UBND và Công an xã Tu Mơ Rông bàn giao người đi lạc cùng khối tài sản 1,2 tỷ đồng về với gia đình.

Trong niềm xúc động, người thân bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Tu Mơ Rông và UBND xã khi kịp thời phát hiện, chăm sóc, bảo vệ an toàn tính mạng và gìn giữ nguyên vẹn toàn bộ tài sản của ông Toán trong suốt 5 ngày đi lạc.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 2/7, Công an xã Tu Mơ Rông nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt, cơ thể suy kiệt, có biểu hiện bất thường, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu, xã Tu Mơ Rông.

Đây là khu vực địa hình hiểm trở, nhiều vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu hộ.

Sau gần 6 giờ băng rừng, vượt đồi, lực lượng công an phát hiện ông Phạm Văn Toán trong tình trạng đói, khát, kiệt sức giữa rừng và nhanh chóng đưa về trụ sở để chăm sóc, hồi sức, bảo đảm an toàn.

Thông tin bước đầu cho thấy, trước khi đi lạc vào khu rừng ở xã Tu Mơ Rông, ông Toán đã có khoảng 5 ngày chạy xe trong tình trạng không xác định được phương hướng.

Quảng đường từ nhà đến vị trí đi lạc khoảng 550km. Tại trụ sở Công an xã, ông không nhớ vì sao đi từ tỉnh Lâm Đồng đến xã Tu Mơ Rông, chỉ nhớ đã đi xe máy nhưng không biết để ở đâu.

Từ lời khai này, Công an xã tiếp tục xác minh và tìm thấy chiếc xe máy của ông cách nơi phát hiện khoảng 4,5km. Bên trong xe có căn cước công dân, hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng nặng 3 chỉ và một điện thoại di động.

Qua kiểm tra, tài khoản ngân hàng của ông còn hơn 515 triệu đồng. Ông Toán cho biết số tiền mang theo là từ việc bán rẫy.

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Công an xã hỗ trợ đưa người, phương tiện, tài sản của ông Toán về Lâm Đồng.

Qua xác minh với chính quyền địa phương nơi cư trú và người thân, Công an xã xác định ông Toán có biểu hiện đầu óc không minh mẫn. Ông Toán ở riêng một mình, nên thời gian ông vắng nhà, người thân nghĩ ông đi chơi ở khu vực gần nhà, đến khi cơ quan công an báo tin, gia đình mới biết ông đi lạc.

Trong thời gian lưu trú tại trụ sở, công an xã bố trí nơi nghỉ, chăm sóc, phục vụ ăn uống và hoàn tất các thủ tục xác minh để liên hệ gia đình đến đón, giúp ông đoàn tụ cùng toàn bộ tài sản được bảo vệ nguyên vẹn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông cho biết, thời điểm lực lượng công an giải cứu thành công, trên địa bàn bắt đầu xuất hiện mưa lớn và gió rét do ảnh hưởng của mưa bão.

Việc phát hiện, cứu hộ kịp thời đã giúp ông Toán không phải tiếp tục lưu lại trong rừng, tránh được mưa gió, rét, nguy cơ sạt lở đất và bảo đảm tính mạng an toàn. Công an xã sẽ hỗ trợ đưa người, phương tiện, tài sản của ông Toán về Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy cho biết, việc cứu giúp kịp thời người dân đi lạc trong rừng là hình ảnh đẹp của lực lượng Công an xã Tu Mơ Rông, thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Chủ động rà soát, truy vết người sử dụng ma túy trái phép.
#Cứu hộ người đi lạc trong rừng #Bảo vệ tài sản trị giá 1 #2 tỷ đồng #Vai trò của công an xã trong cứu hộ #Hành trình tìm kiếm và hồi phục #Tinh thần trách nhiệm lực lượng công an

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