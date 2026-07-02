Tìm thấy cụ ông 90 tuổi đi lạc sau một đêm dầm mưa trên đồi

Sau nhiều giờ xuyên đêm tìm kiếm trong mưa lớn, lực lượng Công an xã Đông Thành cùng người dân đã tìm thấy cụ ông 90 tuổi đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Ngày 2/7, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Hà Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Đông Thành (tỉnh Phú Thọ), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ Phạm Xuân Giá (90 tuổi, trú khu 10 Khải Xuân) sau gần một ngày mất liên lạc.

Theo ông Sơn, khoảng 15h ngày 1/7, gia đình phát hiện cụ Giá rời khỏi nhà và sau đó trình báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng cõng cụ Giá rời khu vực đồi núi sau một đêm dầm mưa.

"Ngay sau khi nắm được thông tin từ gia đình, xã đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng tại địa phương chia thành nhiều tổ để tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, do thời tiết mưa to, gió lớn, địa hình đồi núi phức tạp nên việc tìm kiếm chưa có kết quả", ông Sơn cho biết.

Đến sáng 2/7, địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Khoảng 8 giờ cùng ngày, trong quá trình rà soát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện cụ Giá tại khu vực Hốp Ông Hanh, thuộc khu 11 Khải Xuân.

Gia đình cụ Giá cảm ơn lực lượng chức năng.

Sau khi được tìm thấy, cụ được kiểm tra sức khỏe, chăm sóc ban đầu và đưa về đoàn tụ với gia đình. Theo chính quyền địa phương, sức khỏe và tinh thần của cụ cơ bản ổn định.

Chủ tịch UBND xã Đông Thành cho biết thêm, thời tiết trong đêm 1/7 có mưa to, gió mạnh, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Qua vụ việc, chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình có người cao tuổi, đặc biệt là người có biểu hiện suy giảm trí nhớ, cần quan tâm, theo dõi sát hơn để hạn chế nguy cơ đi lạc; đồng thời nên trang bị giấy tờ hoặc thẻ thông tin liên hệ để thuận lợi cho việc hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

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