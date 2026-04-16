Công an xã Sơn Tịnh truy bắt đối tượng gây thương tích, cố thủ trên núi

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng khi đối tượng có biểu hiện tâm thần bất định và có hung khí, Công an xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương, truy bắt.

Khoảng 11h ngày 15/4/2026, Công an xã Sơn Tịnh nhận được tin báo khẩn cấp về việc một người đàn ông có biểu hiện rối loạn tâm thần tấn công người khác gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, đối tượng mang theo rựa cố thủ tại nhà đe dọa an toàn của người thân và người dân xung quanh.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thượng tá Võ Minh Tâm - Trưởng Công an xã Sơn Tịnh đã chỉ đạo lực lượng công an xã, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng.

Thượng tá Võ Minh Tâm - Trưởng Công an xã Sơn Tịnh chỉ đạo các lực lượng truy bắt trước khi tiếp tại hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc trước đó. Đối tượng xác định và Võ Đ.N (Sinh năm 1967) trú tại thôn An Thọ, xã Sơn Tịnh đã dùng cây gỗ tấn công nhiều lần vào đầu Võ T.D (sinh năm 1966) cùng trú tại địa phương. Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Khi lực lượng chức năng vây bắt tại nhà riêng, đối tượng phát hiện dùng rựa chống trả, sau đó bỏ trốn về phía khu vực đình An Thọ. Đây là khu vực có địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp và giáp với bờ sông có nhiều vách đá dựng đứng gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Lực lượng chức năng truy tìm đối tượng cố thủ trong khu vực rừng núi có địa hình phức tạp.

Sau khi tiếp cận tuyên truyền, đối tượng trốn trong hang đá đã ra trình diện.

Lực lượng chức năng cũng đối mặt với nguy cơ bị tấn công khi đối tượng mang theo hung khí. Tuy nhiên, qua quá trình truy tìm, phát hiện đối tượng đang ẩn nấp trong một hang đá sâu. Cán bộ công an xã đã tiếp cận, tuyên truyền vận động thuyết phục đối tượng buông vũ khí ra trình diện.

Hiện lực lượng chức năng đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an xã cùng với hung khí. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.