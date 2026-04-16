Công an xã Sơn Tịnh truy bắt đối tượng gây thương tích, cố thủ trên núi

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng khi đối tượng có biểu hiện tâm thần bất định và có hung khí, Công an xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương, truy bắt.

Tuệ Minh

Khoảng 11h ngày 15/4/2026, Công an xã Sơn Tịnh nhận được tin báo khẩn cấp về việc một người đàn ông có biểu hiện rối loạn tâm thần tấn công người khác gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, đối tượng mang theo rựa cố thủ tại nhà đe dọa an toàn của người thân và người dân xung quanh.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thượng tá Võ Minh Tâm - Trưởng Công an xã Sơn Tịnh đã chỉ đạo lực lượng công an xã, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng.

Thượng tá Võ Minh Tâm - Trưởng Công an xã Sơn Tịnh chỉ đạo các lực lượng truy bắt trước khi tiếp tại hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc trước đó. Đối tượng xác định và Võ Đ.N (Sinh năm 1967) trú tại thôn An Thọ, xã Sơn Tịnh đã dùng cây gỗ tấn công nhiều lần vào đầu Võ T.D (sinh năm 1966) cùng trú tại địa phương. Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Khi lực lượng chức năng vây bắt tại nhà riêng, đối tượng phát hiện dùng rựa chống trả, sau đó bỏ trốn về phía khu vực đình An Thọ. Đây là khu vực có địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp và giáp với bờ sông có nhiều vách đá dựng đứng gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Lực lượng chức năng truy tìm đối tượng cố thủ trong khu vực rừng núi có địa hình phức tạp.
Sau khi tiếp cận tuyên truyền, đối tượng trốn trong hang đá đã ra trình diện.

Lực lượng chức năng cũng đối mặt với nguy cơ bị tấn công khi đối tượng mang theo hung khí. Tuy nhiên, qua quá trình truy tìm, phát hiện đối tượng đang ẩn nấp trong một hang đá sâu. Cán bộ công an xã đã tiếp cận, tuyên truyền vận động thuyết phục đối tượng buông vũ khí ra trình diện.

Hiện lực lượng chức năng đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an xã cùng với hung khí. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gay cấn cảnh công an xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi truy bắt đối tượng cầm hung khí gây án trốn trong rừng.
Bắt nóng đối tượng truy nã khi chuẩn bị vượt biên trốn ra nước ngoài

Đối tượng truy nã Trương Quyết Thắng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Đắk Lắk khi đang chuẩn bị vượt biên trốn ra nước ngoài.

Ngày 14/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trương Quyết Thắng (SN 2004, trú xã Minh Hợp, Nghệ An).

images2093291-006b3237e05661083847.jpg
Đối tượng Trương Quyết Thắng tại cơ quan Công an.
Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn ở Đồng Tháp

Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm đối tượng mang theo hung khí xông vào nhà tấn công nhiều người rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt nhóm người sử dụng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn xã Tân Hương.

Thông tin ban đầu, tối 5/4, Nguyễn Châu Thanh và Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn khác đang nhậu tại nhà Huỳnh Tấn Kiệt ở ấp Tân Thạnh (xã Tân Hương) thì có một nhóm khoảng 6 người đi trên xe mô tô che biển số xông vào ẩu đả với nhóm người trong bàn nhậu.

Công an tỉnh Quảng Ngãi siết quản lý xe tải tự đổ từ gốc

Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai kiểm tra toàn diện từ giấy tờ đến thiết bị, phối hợp xử lý các phương tiện vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang đồng loạt tổng rà soát xe tải tự đổ (xe ben), sơ mi rơ moóc từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Không chỉ kiểm tra trên đường, lực lượng chức năng “lật” lại từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng, truy đến cùng chủ phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi cơi nới thùng xe, chở quá tải – những nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn giao thông và môi trường.

Những ngày này, tại xã Tư Nghĩa, lực lượng Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tất bật rà soát từng phương tiện tải trọng lớn trên địa bàn. Từng xe được gọi tên, từng chủ phương tiện được đối chiếu, xác minh. Danh sách 11 xe thuộc diện kiểm tra được “soi” kỹ từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng.

