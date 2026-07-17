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Xã hội

Công an Gia Lai xác minh vụ người dân tố CSGT truy đuổi, đánh người

Sáng 17/7, Công an xã Hoài Ân đã có báo cáo vụ việc liên quan đến Tổ CSGT Trạm Tuy Phước (Hoài Ân) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát

Hà Ngọc Chính

Trước đó, sáng 16/7 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip livestream của người dân tố cáo việc một thiếu niên lái xe đạp điện bị tác động vật lý. Vụ việc liên quan đến cán bộ CSGT khi làm nhiệm vụ khi cho rằng CSGT rượt đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn.

Qua công tác nắm tình hình Công an xã Hoài Ân nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hình ảnh của cán bộ Tổ CSGT trong lúc tuần tra phát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đã có hành vi rượt đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn.

Công an xã Hoài Ân tiến hành kiểm tra, xác minh xác định nội dung vụ việc ban đầu. Vào sáng 16/7, Tổ CSGT Trạm Tuy Phước (Tổ địa bàn Hoài Ân) tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Hoài Ân. Tổ công tác do Thiếu tá Phạm Hoài Nam làm Tổ trưởng. Đại úy Võ Trường Sơn điều khiển xe mô tô tuần tra biển kiểm soát 77A1 – 001.20 chở Đại úy Đặng Đức Thông tiến hành tuần tra trên các tuyến đường liên thông trên địa bàn xã.

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Công an xác minh tài khoản Facebook "Thanh Lê" livestream phản ánh cán bộ CSGT truy đuổi, có hành vi đánh con mình. Ảnh chụp màn hình.

Đến khoảng 09h10 cùng ngày, khi tuần tra trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành thuộc thôn Gia Chiểu, xã Hoài Ân thì phát hiện Đặng Lê Quốc Thịnh ( SN 05/8/2009, ở Thanh Tú, Hoài Ân, Gia Lai) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng đi Cầu Dợi (phường Bồng Sơn).

Đến khoảng 09h13, Đại úy Sơn chở Đại úy Thông ra tín hiệu để Đặng Lê Quốc Thịnh dừng xe, nhưng Thịnh không dừng lại theo yêu cầu xe mà tiếp tục điều khiển xe đạp điện rẽ qua đường Võ Giữ (bên trái hướng đi) rồi Thịnh tiếp tục đi theo đường nhánh rẽ đến đường Bùi Thị Xuân (đường chợ Mộc Bài xã Hoài Ân) hướng ra đường Quang Trung còn xe mô tô tuần tra đồng chí Đại úy Võ Trường Sơn chở đồng chí Đại úy Đặng Đức Thông đi phía sau.

Tiếp đó, Thịnh điều khiển xe đạp điện đi qua đoạn giao nhau với đường Quang Trung thì xe đạp điện của Thịnh va chạm với xe đạp điện của chị Võ Thị Diễm Hương ( SN 2003, Hoài Ân, Gia Lai) chở phía sau Võ Ngọc Khả Ngân ( SN 2024 ở Thanh Tú, Hoài Ân, Gia Lai – là cháu gọi Hương bằng cô) đang lưu thông bên phải theo hướng chiều đi xe máy của chị Hương làm 02 xe ngã nằm trên đường.

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Lúc này, Thịnh, chị Hương và Võ Ngọc Khả Ngân cùng bị té ngã nằm trên đường bê tông. Cùng lúc, xe tuần tra do Đại úy Võ Trường Sơn điều khiển chở Đại úy Đặng Đức Thông cũng vừa đến đỡ người và phương tiện lên thì người dân xung quanh cho rằng lực lượng Cảnh sát giao thông rượt đuổi gây ra tai nạn và đánh người vi phạm. Một số người dân hiếu kì đã phát livestream trên mạng xã hội.

Kết quả ban đầu, chị Võ Thị Diễm Hương và Võ Ngọc Khả Ngân bị thương tích trầy, xước phần mềm. Đối với Đặng Lê Quốc Thịnh được gia đình đưa đi khám, nhập viện tại BVĐKKV Bồng Sơn. Công an tiến hành kiểm tra ghi nhận hiện trường, tạm giữ 02 phương tiện có liên quan, tiếp tục rà soát, xác minh làm việc với những người có liên quan.

Xét thấy vụ việc xảy ra có liên quan đến Cán bộ chiến sĩ là CSGT khi thực hiện nhiệm vụ. Để đảm bảo thận trọng, khách quan và vụ việc có liên quan đến cán bộ chiến sĩ. Công an xã Hoài Ân báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PV01, Phòng PC08 biết, theo dõi và cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện.

Mời bạn đọc xem video: Cần ngăn chặn vi phạm giao thông trong thanh thiếu niên. Nguồn : TH Thanh Hoá
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