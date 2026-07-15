CSGT mở đường đưa sản phụ sinh trên xe đến bệnh viện

Trên đường được lực lượng CSGT mở đường khẩn cấp đến bệnh viện, thai phụ đã hạ sinh ngay trên taxi và may mắn “mẹ tròn con vuông”

Trưa 15/7, thông tin từ chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, hai cán bộ của Đội là Đại uý Cao Hoài Sang và Thượng uý Trần Hồng Phong trong lúc làm nhiệm vụ vào giờ cao điểm đã hỗ trợ đưa thai phụ đang trong tình trạng vỡ ói, sau đó sinh con ngay trên taxi đến bệnh viện an toàn. Hiện tại cả 2 mẹ con sản phụ sức khỏe đã ổn định.

Lực lượng CSGT mở đường khẩn cấp đưa thai phụ đến bệnh viện,

Trước đó giờ cao điểm sáng 12/7, tổ tuần tra số 1 gồm 2 CSGT Sang và Phong vừa thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính tại vị trí 913 Trường Chinh xong thì có 1 xe taxi 5 chỗ dừng lại nhờ tổ Tuần tra dẫn sản phụ đi cấp cứu ở bệnh viện Từ Dũ. Tổ Tuần tra tiến hành báo cáo trực ban Tân Sơn Nhất nắm thông tin, sau đó tổ tuần tra dẫn xe ôtô di chuyển đến bệnh viện Từ Dũ.

Khi đang di chuyển đến giao lộ Trường chinh - Cách Mạng Tháng Tám thì thấy tài xế ra hiệu dừng lại, báo em bé đã sinh trên xe.

Thai phụ đã hạ sinh ngay trên taxi

Ngay lập tức, tổ tuần tra dẫn xe vào bệnh viện Thống Nhất (phường Bảy Hiền) gần đó để tiếp tục cấp cứu cho sản phụ và em bé vừa sinh.

Sau khi hỗ trợ đưa sản phụ vào phòng cấp cứu thì nghe tiếng khóc của em bé. Các bác sĩ cũng nhanh chóng tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe an toàn cho mẹ con sản phụ.