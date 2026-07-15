Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

CSGT mở đường đưa sản phụ sinh trên xe đến bệnh viện

Trên đường được lực lượng CSGT mở đường khẩn cấp đến bệnh viện, thai phụ đã hạ sinh ngay trên taxi và may mắn “mẹ tròn con vuông”

Đăng Lê

Trưa 15/7, thông tin từ chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, hai cán bộ của Đội là Đại uý Cao Hoài Sang và Thượng uý Trần Hồng Phong trong lúc làm nhiệm vụ vào giờ cao điểm đã hỗ trợ đưa thai phụ đang trong tình trạng vỡ ói, sau đó sinh con ngay trên taxi đến bệnh viện an toàn. Hiện tại cả 2 mẹ con sản phụ sức khỏe đã ổn định.

2.jpg
Lực lượng CSGT mở đường khẩn cấp đưa thai phụ đến bệnh viện,

Trước đó giờ cao điểm sáng 12/7, tổ tuần tra số 1 gồm 2 CSGT Sang và Phong vừa thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính tại vị trí 913 Trường Chinh xong thì có 1 xe taxi 5 chỗ dừng lại nhờ tổ Tuần tra dẫn sản phụ đi cấp cứu ở bệnh viện Từ Dũ. Tổ Tuần tra tiến hành báo cáo trực ban Tân Sơn Nhất nắm thông tin, sau đó tổ tuần tra dẫn xe ôtô di chuyển đến bệnh viện Từ Dũ.

Khi đang di chuyển đến giao lộ Trường chinh - Cách Mạng Tháng Tám thì thấy tài xế ra hiệu dừng lại, báo em bé đã sinh trên xe.

3.jpg
Thai phụ đã hạ sinh ngay trên taxi

Ngay lập tức, tổ tuần tra dẫn xe vào bệnh viện Thống Nhất (phường Bảy Hiền) gần đó để tiếp tục cấp cứu cho sản phụ và em bé vừa sinh.

Sau khi hỗ trợ đưa sản phụ vào phòng cấp cứu thì nghe tiếng khóc của em bé. Các bác sĩ cũng nhanh chóng tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe an toàn cho mẹ con sản phụ.

>>> Mời độc giả xem video CSGT mở đường đưa sản phụ sinh trên xe đến bệnh viện.
#CSGT #cấp cứu #sinh con #tình huống khẩn cấp #bệnh viện

Bài liên quan

Xã hội

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa bệnh nhi đứt lìa ngón tay đi cấp cứu

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời sử dụng xe chuyên dụng đưa một bệnh nhi bị đứt lìa ngón tay đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, vào khoảng 17h ngày 26/6, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Minh Châu, Tổ công tác số 1 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện anh Nguyễn Cảnh Lợi (SN 2000, trú xã Hợp Minh) cùng vợ và con gái là cháu Ng.H.M. (SN 2024) ra hiệu nhờ hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu.

Cháu bé được lực lượng CSGT Công an Nghệ An kịp thời đưa đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ video).
Cháu bé được lực lượng CSGT Công an Nghệ An kịp thời đưa đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ video).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới