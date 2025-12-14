Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt xoá đường dây chuyên trộm chó ở Khánh Hoà

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà vừa triệt xoá ổ nhóm chuyên trộm cắp chó, bắt 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 14/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Thanh Lài (67 tuổi), Nguyễn Phước Thông (35 tuổi, cùng ngụ phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Văn Thái (36 tuổi, ngụ xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thành Tâm (67 tuổi, ngụ chung cư Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng bị khởi tố về tội danh trên, nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

1000022360-9794-6101.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h35 ngày 26/11, Công an phường Bảo An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra một căn nhà trên đường Phan Đăng Lưu, phường Bảo An, do Đỗ Thị Thanh Lài thuê sử dụng.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện Đỗ Thị Thanh Lài, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Phước Thông, Trần Văn Thái đang tàng trữ chó, thu giữ một bao tải bên trong có sáu con chó, một lồng sắt chứa năm con chó cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để trộm cắp chó như kìm cộng lực, thòng lọng cùng các tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Văn Thái và Nguyễn Phước Thông khai trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp chó, sau đó mang về bán cho Đỗ Thị Thanh Lài và Nguyễn Thành Tâm với giá từ 20.000 – 40.000 đồng/kg.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Khánh Hoà #trộm chó #triệt xoá #khởi tố #bắt giam

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng đột nhập vào trang trại, trộm 4 con chó ở Ninh Bình

Đinh Văn Hiệu khai là thủ phạm trộm cắp 4 con chó có tổng trọng lượng 66,5 kg. Đối tượng mang bán được số tiền 5,8 triệu đồng.

Ngày 29/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, Công an phường Đông Hoa Lư phát hiện, bắt giữ Đinh Văn Hiệu, sinh năm 1991, trú tại Tổ dân phố Phú Sơn, phường Đông Hoa Lư về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

capture.png
Đối tượng Đinh Văn Hiệu tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm trộm chó dùng vỏ chai thủy tinh và ớt bột chống trả khi bị truy bắt

Khi bị lực lượng chức năng và người dân phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng sử dụng ớt bột, vỏ chai thủy tinh để chống trả quyết liệt.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, trên địa bàn phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, cũng như các khu vực lân cận như Hoằng Hoá, Hoằng Giang, Hoằng Phú, Hoằng Lộc, Hoằng Lưu và các phường Hàm Rồng, Hạc Thành, Đông Tiến, Đông Sơn… xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên trộm chó của người dân.

7.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới