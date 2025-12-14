Triệt xoá đường dây chuyên trộm chó ở Khánh Hoà

Ngày 14/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Thanh Lài (67 tuổi), Nguyễn Phước Thông (35 tuổi, cùng ngụ phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Văn Thái (36 tuổi, ngụ xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thành Tâm (67 tuổi, ngụ chung cư Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng bị khởi tố về tội danh trên, nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h35 ngày 26/11, Công an phường Bảo An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra một căn nhà trên đường Phan Đăng Lưu, phường Bảo An, do Đỗ Thị Thanh Lài thuê sử dụng.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện Đỗ Thị Thanh Lài, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Phước Thông, Trần Văn Thái đang tàng trữ chó, thu giữ một bao tải bên trong có sáu con chó, một lồng sắt chứa năm con chó cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để trộm cắp chó như kìm cộng lực, thòng lọng cùng các tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Văn Thái và Nguyễn Phước Thông khai trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp chó, sau đó mang về bán cho Đỗ Thị Thanh Lài và Nguyễn Thành Tâm với giá từ 20.000 – 40.000 đồng/kg.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

