Xã hội

Bắt đối tượng đột nhập vào trang trại, trộm 4 con chó ở Ninh Bình

Đinh Văn Hiệu khai là thủ phạm trộm cắp 4 con chó có tổng trọng lượng 66,5 kg. Đối tượng mang bán được số tiền 5,8 triệu đồng.

Gia Đạt

Ngày 29/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, Công an phường Đông Hoa Lư phát hiện, bắt giữ Đinh Văn Hiệu, sinh năm 1991, trú tại Tổ dân phố Phú Sơn, phường Đông Hoa Lư về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

capture.png
Đối tượng Đinh Văn Hiệu tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an phường Đông Hoa Lư nhận được đơn trình báo của người dân ở phố 2 Đông Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về việc tại Trang trại chăn nuôi chó của gia đình ở Tổ dân phố Thuần Đầu, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình bị mất trộm 4 con chó.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hoa Lư đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét, kết quả chỉ sau 24 giờ đã điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp là Đinh Văn Hiệu.

Quá trình đấu tranh, Đinh Văn Hiệu khai là thủ phạm trộm cắp 4 con chó trên, 4 con chó có tổng trọng lượng là 66,5 kg và anh ta mang bán được số tiền 5,8 triệu đồng. Hiện Công an phường Hoa Lư đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
