Xã hội

Công an điều tra vụ sập tường rào khiến 5 người thương vong

Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương làm rõ vụ sập tường rào của căn nhà đang xây, vùi lấp 5 người, trong đó 2 người tử vong.

Nguyễn Tâm

Ngày 27/10, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang khẩn trương làm rõ vụ sập tường rào khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

11111111.jpg
Hiện trường vụ sập tường rào khiến 5 người thương vong

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì khám nghiệm tử thi, đồng thời phối hợp cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân sự cố.

Trước đó, khoảng 10h45 sáng 25/10, tường rào của gia đình bà Trần Thị Huệ (SN 1969, ngụ buôn Mnang Tar, xã Yang Tao, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ đổ sập, vùi lấp căn nhà của gia đình hàng xóm là ông Y Ô.K. (SN 1981).

Vụ sập tường rào làm ông Y Ô.K. và con gái là cháu H.H.N. (SN 2014) bị đất đá đè, tử vong tại chỗ; 3 người còn lại trong gia đình bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

