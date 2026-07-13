Công an cảnh báo về trào lưu 'ứng cử trưởng thôn' trên mạng xã hội

Trào lưu tự chế "hồ sơ ứng cử trưởng thôn" trên mạng khiến nhiều đơn vị công an phải lên tiếng nhắc nhở vì nguy cơ lộ thông tin cá nhân và rủi ro pháp lý.

Trào lưu "bắt trend" từ những bộ hồ sơ ứng cử

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện dày đặc các bài đăng dạng "Hồ sơ ứng cử Trưởng thôn" với đầy đủ họ tên, ngày sinh, quê quán, nghề nghiệp, trình độ học vấn... Các nội dung này được trình bày theo phong cách vui nhộn, gắn kèm những hashtag như #trend, #viral nhằm thu hút lượt tương tác.

Không ít người dùng, đặc biệt là giới trẻ, hào hứng tham gia chỉ để "bắt trend" mà chưa lường hết những hệ lụy có thể phát sinh.

Trước thực trạng trên, Công an phường Hồng Quang (tỉnh Ninh Bình) đã đăng tải bài viết cảnh báo trên fanpage, nhấn mạnh rằng chức danh Trưởng thôn không phải là "trend" để mang ra đùa vui hay câu view.

Đơn vị này cho rằng "một lá đơn ứng cử thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và sự tôn trọng quy trình dân chủ ở cơ sở, chứ không phải công cụ đổi lấy vài lượt thích trên mạng."

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin và rủi ro pháp lý

Theo Công an phường Hồng Quang, việc công khai các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, quê quán hay nghề nghiệp trên mạng xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ bị thu thập, khai thác trái phép hoặc lợi dụng cho các hành vi lừa đảo.

Đơn vị cũng lưu ý về khả năng vi phạm quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng khi người dùng chia sẻ những nội dung thiếu kiểm chứng hoặc gây hiểu nhầm.

Đáng chú ý, Công an phường Hồng Quang nhắc lại rằng từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, nâng mức xử phạt lên tới 30 triệu đồng đối với hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Không chỉ fanpage Công an phường Hồng Quang, fanpage Công an xã Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) cũng đăng tải nội dung nhắc nhở người dân về trào lưu này.

Theo ghi nhận, sau khi nhận thấy những rủi ro có thể phát sinh, không ít người tham gia đã chủ động xóa bài đăng vì lo ngại lộ thông tin cá nhân cũng như các hệ quả pháp lý.

Nhiều ý kiến đồng tình với khuyến cáo của cơ quan chức năng

Dưới bài đăng của Công an phường Hồng Quang, đa số bình luận bày tỏ sự đồng tình với cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Nhiều ý kiến cho rằng chức danh Trưởng thôn gắn với quy trình dân chủ ở cơ sở, vì vậy không nên bị biến thành nội dung mang tính đùa cợt hoặc câu tương tác trên mạng xã hội.

Một số bình luận khác cho rằng nhiều người trẻ chưa có nhiều trải nghiệm nhưng vẫn "ứng cử" theo phong trào chỉ để gây chú ý. Trong khi đó, không ít người kể lại từng bị đánh lừa khi tưởng bạn bè thật sự trúng cử Trưởng thôn vì mẫu "hồ sơ" được thiết kế khá chỉn chu, đến khi biết sự thật mới nhận ra đó chỉ là một "cú lừa".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhận định người dùng mạng xã hội cần ý thức rõ hơn ranh giới giữa việc giải trí và những nội dung liên quan đến chính trị hoặc uy tín của cộng đồng.

Sự việc cũng là lời nhắc nhở rằng không phải trào lưu nào trên mạng xã hội cũng an toàn để tham gia. Việc công khai chi tiết thông tin cá nhân, dù chỉ nhằm mục đích giải trí, vẫn có thể tạo điều kiện để kẻ xấu lợi dụng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định của pháp luật về an ninh mạng và thông tin sai sự thật.