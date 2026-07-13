Hải Phòng miễn phí SGK cho học sinh phổ thông từ năm học 2027-2028

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa đồng ý triển khai thực hiện chính sách miễn phí SGK giáo dục phổ thông cho học sinh trên địa bàn thành phố từ năm học 2027-2028.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án triển khai; tham mưu bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Học sinh trường THCS Nguyễn Huệ (Hải Phòng)

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, năm học 2026 - 2027, toàn thành phố có 1.002 cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên (trong đó Tiểu học 437 cơ sở, THCS 426 cơ sở, THPT 129 cơ sở, Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX 10 cơ sở) với dự kiến tổng số 22.043 lớp, 810.681 học sinh.

Toàn thành phố Hải Phòng hiện có 40.288 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc trong các cơ sở giáo dục tư thục và công lập từ cấp Tiểu học đến THPT, Giáo dục thường xuyên. Trong số đó giáo viên trực tiếp giảng dạy là 35.038 người.

Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi học sinh được mượn 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học tương ứng với chương trình giảng dạy tại lớp. Riêng đối với cấp THPT, nhu cầu về sách giáo khoa chỉ là dự báo do còn phụ thuộc vào nhu cầu đăng ký các môn học tự chọn của học sinh. Mỗi giáo viên trực tiếp giảng dạy được mượn 1 bộ sách giáo khoa bao gồm đầy đủ các lớp trong toàn cấp học của môn mình đảm nhiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng dự kiến kinh phí trang bị ban đầu để đáp ứng nhu cầu về sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh và giáo viên trên địa bàn thành phố là hơn 241,5 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho tất cả học sinh.

Cũng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định 271/2026/NĐ-CP về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc chính thức áp dụng từ năm học 2029 - 2030. Chính phủ nêu rõ đối với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích thực hiện sớm hơn quy định.

Để triển khai trang bị đầy đủ sách giáo khoa ban đầu cho học sinh vào đầu năm học 2026 - 2027 theo phương thức mua sắm tập trung, việc xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm phải thực hiện từ tháng 6, 7/2026. Tuy nhiên, đến tháng 7, 8/2026 học sinh lớp 10 mới thực hiện nộp hồ sơ trúng tuyển và đăng ký môn học tự chọn. Nếu thực hiện mua sách tại thời điểm tháng 7/2026, sẽ dễ gây nguy cơ lãng phí tài sản công khi sách mua về không được sử dụng.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục và kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố năm 2026 đã được phê duyệt. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề xuất thành phố triển khai thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh toàn thành phố từ năm học 2027-2028, sớm hơn 2 năm so với chỉ đạo chung của toàn quốc.

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