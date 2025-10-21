Hà Nội

Xã hội

Công an Bắc Ninh tạm giữ 20 thanh thiếu niên gây rối trật tự

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ 20 thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng tại vòng xuyến ngã 6, phường Kinh Bắc.

Khánh Hoài

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 20 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 tuổi đến 20 tuổi có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra rạng sáng ngày 19/10 tại vòng xuyến ngã 6, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

a12.jpg
Các thanh thiếu niên tại cơ quan Công an.

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, tổ công tác Công an phường Kinh Bắc phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe mô tô, mang theo hung khí, có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng.

Tổ công tác đã kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt, khống chế một số đối tượng; đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự để chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các phường liên quan nhanh chóng điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã xác định và tạm giữ 20 đối tượng liên quan, làm rõ hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô thành đoàn, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Các đối tượng gồm: Hoàng Đăng Quang, Triệu Hải Anh, Nguyễn Thanh Bảo, Hoàng Văn Hoàn, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đại Nghĩa (cùng sinh năm 2009); Ngô Hải Đăng, Nguyễn Chí Thanh, Đặng Duy Khánh, Ngô Thành Chung, Đào Văn Quý (cùng sinh năm 2008); Nguyễn Trọng Quyết, Hoàng Văn Long (cùng sinh năm 2006) và Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 2007), đều ở xã Hợp Thịnh; Lê Nguyễn Quốc Huy, Chu Anh Tuấn (cùng sinh năm 2009); Nguyễn Đức An (sinh năm 2008); Ngô Văn Gia Bảo (sinh năm 2007); Nguyễn Đức Minh (sinh năm 2005) đều ở xã Hiệp Hòa.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

