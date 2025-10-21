Hà Nội

Xã hội

Xử lý người gây rối trật tự tại sự kiện văn hóa thể thao Bắc Ninh

Ph. lợi dụng một số người dân không có vé xem bóng đá, nên đã mời chào, chèo kéo để bán vé, gây ảnh hưởng trật tự tại sự kiện văn hóa, thể thao.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiều 19/10, diễn ra trận đá bóng giữa CLB Bắc Ninh FC và CLB Quy Nhơn UNITED tại sân vận động Việt Yên thuộc TDP Văn Xá, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, Ban tổ chức phát vé miễn phí cho người dân vào sân cổ vũ cho 2 đội thi đấu.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, vào hồi 15h45 cùng ngày, qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng vào sân vận động, Công an phường Việt Yên phát hiện ông Hoàng Đức Ph., sinh năm 1973, địa chỉ thường trú: Số nhà 01C, Ngách 96 ngõ Lan Bá, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, lợi dụng một số người dân hâm mộ, nhưng không có vé xem, nên đã mời chào, chèo kéo để bán vé, gây cản trở việc đi lại của người khác, ảnh hưởng trật tự tại sự kiện văn hóa, thẻ thao.

Trước đó, Ph. đã bán 2 vé cho anh Hoàng Bá Toàn, sinh năm 1981, nơi thường trú: khu phố Xuân Đài, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với số tiền 100.000 đồng. Hiện Công an phường hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Hoàng Đức Ph. về hành vi "gây mất trật tự công cộng ở nơi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao" theo Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ.

Để đảm bảo quyền lợi của người hâm mộ, Công an phường Việt Yên khuyến cáo người dân không nên mua vé của các đối tượng “phe vé” để tránh bị lừa đảo; trực tiếp liên hệ với Ban tổ chức để được nhận vé miễn phí vào xem các trận đấu.

(Nguồn: THĐT)
#người gây rối #trật tự sự kiện #bán vé trái phép #văn hóa thể thao #xử lý hành chính

