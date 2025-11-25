Hà Nội

Xã hội

Công an Bắc Ninh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo online

Các đối tượng gọi điện xưng là cán bộ Công an, liên tục đe dọa một người dân rồi yêu cầu chuyển tiền nếu không sẽ bị xử lý hình sự.

Khánh Hoài

Ngày 25/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Yên Thế (Bắc Ninh) vừa phối hợp với Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Luộc Giới kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo với số tiền lớn, bảo vệ tài sản của người dân.

Trước đó, các đối tượng gọi điện cho ông Nguyễn Văn Quang (trú tại thôn Luộc Giới, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh) tự xưng là cán bộ Công an đang điều tra một vụ án và vu khống ông Quang có liên quan. Các đối tượng liên tục đe dọa nếu ông không thực hiện theo yêu cầu thì sẽ bị xử lý hình sự.

cats-9428.jpg
Đại diện Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Luộc Giới trả lại số tiền cho ông Nguyễn Văn Quang.

Ông Quang không sử dụng tài khoản ngân hàng nên các đối tượng yêu cầu ông đến ngân hàng để trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Số tiền ông Quang chuẩn bị đem đi chuyển là 58.592.000 đồng, đây là số tiền tiết kiệm nhiều năm của gia đình.

Trong lúc ông Quang đang trên đường tới ngân hàng, Công an xã Yên Thế cùng Tổ An ninh trật tự cơ sở đã kịp thời phát hiện, nhanh chóng có mặt, tuyên truyền, giải thích để ông Quang nhận rõ đây là âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhờ đó, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, không để số tiền tiết kiệm của gia đình bị thất thoát. Tại Công an xã Yên Thế, số tiền được kiểm tra và trả lại đầy đủ cho ông Quang.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người già thường tin vào mạng xã hội. (Nguồn: VTV).

