Xã hội

Công an Bắc Ninh bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hồng tàng trữ trái phép chất ma túy tại đoạn đường thuộc thôn Chợ (Bắc Ninh).

Khánh Hoài

Ngày 13/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 8h30 ngày 12/12, Tổ công tác của Công an xã Tân Yên phối hợp với Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

cats.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hồng (ở giữa) và tang vật khi bị bắt.

Theo đó, thời điểm trên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1993, trú tại TDP Phú Khê, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) khi đang có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại đoạn đường thuộc thôn Chợ, xã Tân Yên (đoạn đường nối giữa QL 17 và tỉnh lộ 298).

Quá trình bắt quả tang, tổ công tác đã phát hiện, tạm giữ trên người đối tượng 23 đoạn ống nhựa nghi chứa ma túy, gồm: 16 đoạn ống nhựa chứa các viên nén màu hồng và 7 đoạn ống nhựa chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp; 1 điện thoại; 1 xe máy điện; số tiền 2,9 triệu đồng.

Công an xã Tân Yên đang tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm, Công an xã Tân Yên kiểm tra phát hiện 2 cơ sở kinh doanh có điều kiện về lưu trú vi phạm quy định; vận động thu hồi 2 súng tự chế, 125 viên đạn, 02 linh kiện, 2,2kg pháo nổ.

