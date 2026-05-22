Cơ sở thẩm mỹ Bee Hin bị kiểm tra vì hoạt động trái phép tại TP HCM

Cơ sở thẩm mỹ Bee Hin chưa có giấy phép, vi phạm quy định về hành nghề và quản lý chất thải y tế, đang bị điều tra xử lý.

Bee Hin có nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan hoạt động thẩm mỹ

Lực lượng chức năng tại TP HCM vừa kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ Bee Hin trên địa bàn xã Phú Giáo và phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan hoạt động thẩm mỹ xâm lấn, điều kiện hành nghề cũng như xử lý chất thải y tế nguy hại.

Trước đó, ngày 17/5, Công an xã Phú Giáo phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thẩm mỹ Bee Hin do bà Nguyễn Thị Đ. đứng tên.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tuy nhiên, qua rà soát, lực lượng chức năng xác định cơ sở này chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; đồng thời không bảo đảm điều kiện về chứng chỉ hành nghề chuyên môn đối với các dịch vụ có yếu tố can thiệp y khoa.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại Hộ kinh doanh Thẩm mỹ Bee Hin. Ảnh C.A/Nguồn tienphong.vn

Bên trong cơ sở, đoàn kiểm tra ghi nhận khu vực được bố trí để thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ can thiệp cơ thể như dao mổ, kim tiêm, thuốc gây tê dạng tiêm, filler, dung dịch sát khuẩn và các thiết bị y tế khác.

Theo đó, Công an xã Phú Giáo phát đi thông báo đề nghị những người từng sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp xâm lấn tại cơ sở Bee Hin chủ động liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ quá trình xác minh, điều tra.

Quảng cáo trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trên mạng xã hội

Ngoài hoạt động trực tiếp tại cơ sở, Bee Hin còn sử dụng fanpage và tài khoản Facebook để quảng bá nhiều dịch vụ thẩm mỹ như tiêm filler, nhấn mí, cắt mí, cắt môi, tạo má lúm đồng tiền… Đây đều là các kỹ thuật chuyên môn chỉ được phép thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện pháp lý và do người có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm. Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Đ. được xác định là người trực tiếp thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ nêu trên tại cơ sở.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý chất thải y tế nguy hại. Tại cơ sở có phát sinh các loại rác thải như kim tiêm đã qua sử dụng, bông băng dính máu và vật sắc nhọn có nguy cơ lây nhiễm nhưng chưa được thu gom, xử lý theo đúng quy định về an toàn y tế và môi trường.

Hiện Công an xã Phú Giáo đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo Công an xã Phú Giáo, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ, spa hoạt động không phép, vượt phạm vi chuyên môn nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi chính đáng của người dân.