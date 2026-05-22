Nhiều chính sách mới nâng cao môi trường an toàn cho trẻ tại Hà Nội

Hà Nội tập trung bảo vệ trẻ em qua chương trình khám sức khỏe, giáo dục pháp luật, phòng chống xâm hại và bạo lực trong trường học.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng chống xâm hại trẻ em

Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố hiện có 126 xã, phường với dân số gần 8,86 triệu người. Thành phố đánh giá những kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua đã góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch nhằm tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phòng chống xâm hại trẻ em. Đáng chú ý có Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 12/2/2026 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng triển khai nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em như hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn mức chuẩn Trung ương; hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật và trẻ em gặp hoàn cảnh khẩn cấp.

Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em tiếp tục được chú trọng. Hà Nội triển khai đồng loạt các chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh, chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ trẻ khuyết tật, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Ở lĩnh vực giáo dục, hơn 10.000 trẻ được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và các chính sách giáo dục khác. Thành phố duy trì tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở mức gần tuyệt đối; 100% trường học đạt tiêu chuẩn "Trường học an toàn".

Hà Nội hiện có hơn 11.000 cộng tác viên dân số tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. 124/126 xã, phường đã thành lập Ban bảo vệ trẻ em cấp xã.

Công tác truyền thông, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em cũng được triển khai rộng khắp. Trong năm 2025, các địa phương tổ chức hơn 2.200 lớp dạy bơi cho hơn 85.000 trẻ em; in gần 140.000 sản phẩm truyền thông; triển khai nhiều chương trình tuyên truyền về phòng chống xâm hại, bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong nhà trường, đồng thời tăng cường kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Thành phố yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường. Trong đó, các trường phải kiện toàn hoặc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý vụ việc; tổ chức ký cam kết phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội và duy trì ít nhất một mô hình phòng chống bạo lực học đường phù hợp với điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu toàn bộ cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền về an toàn trên môi trường mạng, phòng ngừa bắt nạt trực tuyến, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh. Các trường cũng phải chủ động rà soát, phát hiện sớm học sinh có nguy cơ bị bạo lực hoặc gây bạo lực để kịp thời hỗ trợ, can thiệp.

Theo kế hoạch, 100% vụ việc bạo lực học đường được phát hiện phải được xử lý, hỗ trợ và can thiệp kịp thời theo đúng quy định. Thành phố đồng thời phấn đấu toàn bộ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường vào chương trình học, hoạt động ngoại khóa; tổ chức tập huấn thường xuyên cho giáo viên về kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống và hỗ trợ học sinh.

Công tác tư vấn tâm lý học đường cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hỗ trợ học sinh kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và phòng ngừa xung đột trong môi trường học tập.

Theo báo cáo từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111), Cục Bà mẹ-trẻ em, Bộ Y tế, trong tháng 4/2026, Tổng đài 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến (tăng 9.519 cuộc so với tháng 3/2026), 724 lượt thông báo qua ứng dụng Zalo và app (giảm 247 lượt so với tháng 3/2025). Các cuộc gọi đến với nhiều vấn đề trẻ em đối mặt như: Áp lực học hành thi cử, yêu đương, bị bạo lực thể chất, tinh thần, bị xâm hại trên môi trường mạng...