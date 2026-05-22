Công ty Bảo An được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,7 tỷ tại xã Thống Nhất

Phòng Kinh tế xã Thống Nhất vừa phê duyệt chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Bảo An thực hiện gói thầu xây dựng kho lưu trữ kết hợp nhà xe với giá hơn 1,7 tỷ

Chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Thống Nhất

Trưởng phòng Kinh tế xã Thống Nhất Lê Thế Việt vừa ký ban hành Quyết định số 187/QĐ-PKT về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây mới kho lưu trữ kết hợp nhà xe xã Thống Nhất. Quyết định này là bước triển khai tiếp theo dựa trên kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án đã được phê duyệt trước đó tại Quyết định số 181/QĐ-PKT.

Theo Quyết định số 187/QĐ-PKT, đơn vị được lựa chọn để thực hiện gói thầu với vai trò độc lập là Công ty TNHH Pcons Bảo An. Giá trị chỉ định thầu được phê duyệt là 1.720.000.000 đồng. Hình thức hợp đồng được áp dụng là hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện kéo dài trong vòng 90 ngày.

Đối chiếu với tổng giá trị gói thầu được xác định tại phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.812.237.790 đồng, nguồn vốn từ ngân sách xã (nguồn vốn đầu tư công xã năm 2026), gói thầu đã ghi nhận giá trị tiết kiệm ngân sách đạt hơn 92 triệu đồng sau khi khấu trừ 5% tỷ lệ thương thảo giảm giá theo quy định.

Chân dung đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Pcons Bảo An (Mã số thuế: 3603922835), có địa chỉ tại số 09, đường 4, khu phố Lập Thành, Phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai, được phê duyệt hoạt động trên hệ thống đấu thầu quốc gia từ tháng 5/2024. Doanh nghiệp có loại hình pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do ông Nguyễn Anh Đức làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có phạm vi hoạt động chuyên môn khá đa dạng, từ khảo sát, thiết kế, thẩm tra đến tư vấn giám sát và thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu công tính đến tháng 05/2026, Công ty TNHH Pcons Bảo An ghi nhận đã tham gia khoảng 12 gói thầu tại khu vực phía Nam và đều được công bố kết quả trúng thầu.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về mặt pháp lý liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, hình thức chỉ định thầu rút gọn được quy định cụ thể trong Luật Đấu thầu năm 2023 là giải pháp linh hoạt, hợp pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đối với những gói thầu xây lắp quy mô nhỏ hoặc có tính chất cấp bách sử dụng vốn đầu tư công. Việc chủ đầu tư tuân thủ đúng hạn mức tiền tệ, có quy trình thương thảo giảm giá trực tiếp 5% để bảo đảm lợi ích ngân sách là phù hợp với quy định hiện hành.

Tuy nhiên, dưới góc độ xây dựng môi trường đầu tư, Luật sư Hương lưu ý, việc một doanh nghiệp liên tục vận hành và phát triển nguồn thu dựa hoàn toàn vào các gói thầu chỉ định từ phía cơ quan quản lý sẽ phần nào làm giảm động lực tham gia đấu thầu cạnh tranh rộng rãi. Nhằm tối ưu hóa tính minh bạch và công bằng theo tinh thần cốt lõi của pháp luật, các chủ đầu tư nên cân nhắc tăng cường tỷ lệ đấu thầu qua mạng rộng rãi khi điều kiện thời gian cho phép.

Dưới góc nhìn quản lý kinh tế, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ bày tỏ quan điểm, việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn tại các dự án cấp xã giúp cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng bài toán tiến độ giải ngân vốn đầu tư công địa phương. Mặc dù vậy, đối với các công trình dân dụng quy mô nhỏ sử dụng ngân sách nhà nước, việc công khai rộng rãi thông tin hồ sơ năng lực, các tiêu chí xét chọn cũng như tăng cường trách nhiệm giải trình của người ký quyết định phê duyệt là vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ giúp củng cố niềm tin của dư luận về hiệu quả sử dụng vốn công mà còn tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp tư nhân khác cùng tiếp cận và cống hiến năng lực tại địa phương.