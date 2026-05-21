Thu hồi mỹ phẩm Whitening Sheet Mask Greentea do sai thành phần

Mỹ phẩm Whitening Sheet Mask Greentea của Công ty TVR bị đình chỉ do thành phần không phù hợp trong hồ sơ công bố, yêu cầu các cơ sở ngừng kinh doanh.

Ngày 21/5/2026 Cục Quản lý Dược phát đi thông báo yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Công ty cổ phần TVR.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với số lô sản phẩm Whitening Sheet Mask Greentea - Mặt nạ dưỡng trắng da. Số tiếp nhận PCB: 1685/20/CBMP-LA ngày 02/10/2020), số lô 5050501, ngày sản xuất 05/5/2025 sản phẩm của Công ty cổ phần TVR - Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ: Nhà xưởng E3, đường D1, khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; nay là Nhà xưởng E3, đường D1, khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh).

Lý do thu hồi, tiêu hủy: sản phẩm có thành phần công thức không đúng với thành phần công thức trong Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Tiến hành thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Cục yêu cầu Công ty cổ phần TVR phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm: Whitening Sheet Mask Greentea - Mặt nạ dưỡng trắng da; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời gửi báo cáo thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Whitening Sheet Mask Greentea - Mặt nạ dưỡng trắng da về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/7/2026.

Cùng với đó, Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát Công ty cổ phần TVR trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Whitening Sheet Mask Greentea - Mặt nạ dưỡng trắng da nêu trên không đáp ứng quy định; Kiểm tra Công ty cổ phần TVR trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Và báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026.

Việc cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện và thu hồi mỹ phẩm sai công thức, lệch nhãn mác cho thấy thị trường mỹ phẩm vẫn đang tồn tại nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng. Không ít sản phẩm được quảng cáo với công dụng hấp dẫn nhưng thực tế lại không đúng hồ sơ công bố hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Các chuyên gia cảnh báo, mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng có thể gây kích ứng da, viêm da, tổn thương tóc, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe nếu chứa thành phần không đúng công bố hoặc chất cấm. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ của thuốc và mỹ phẩm trước khi sử dụng, tránh những hậu quả đáng tiếc đối với sức khỏe của bản thân và gia đình.