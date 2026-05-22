Phước Bình: Gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng về tay Liên danh Phước Long - Huy Hoàng

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp giáo dục tại địa phương

Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Bình vừa qua đã chính thức ban hành Quyết định số 145/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án Đầu tư cải tạo trụ sở UBND xã Long Giang cũ thành các phòng học, phòng chức năng trường TH Long Giang. Văn bản do Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Bình ký duyệt vào ngày 19/05/2026 dưới tư cách là đại diện đơn vị chủ đầu tư trực tiếp của công trình. Theo nội dung quyết định hành chính này, cơ quan bên mời thầu đã công nhận tư cách trúng thầu thuộc về một tổ hợp tổ chức kinh tế địa phương có tên gọi là Liên danh Công ty MTV Phước Long – Huy Hoàng.

Được biết, dự án cải tạo hạ tầng giáo dục cấp cơ sở này ban đầu được hình thành dựa trên văn bản phê duyệt của cấp chính quyền địa phương, cụ thể là Quyết định số 276/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND phường Phước Bình ký duyệt ngày 05/02/2026. Văn bản giao Văn phòng HĐND và UBND phường chủ trì tổ chức thực hiện, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2027.

Tiếp theo quy trình quản lý dòng vốn đầu tư công, ngày 24/04/2026, Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Bình ban hành Quyết định số 108/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể. Sau đó, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được chuẩn hóa và thông qua bằng Quyết định số 112/QĐ-VP vào ngày 28/04/2026. Cơ quan chủ đầu tư đã thuê Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Bình Phước làm đơn vị lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đánh giá. Việc phân cấp và ủy quyền ký duyệt các văn bản quyết định thầu từ UBND phường sang cơ quan Văn phòng được thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất trường học tại địa bàn.

Chi tiết quá trình đánh giá hồ sơ và bài toán tiết kiệm ngân sách

Gói thầu xây lắp kết hợp thiết bị này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn là một giai đoạn một túi hồ sơ với phương thức hợp đồng trọn gói trong thời hạn thực hiện là 150 ngày. Nguồn vốn bố trí thực hiện được trích hoàn toàn từ ngân sách nhà nước. Thời điểm đóng và mở thầu qua mạng được hệ thống ghi nhận vào lúc 16h00 ngày 11/05/2026. Theo biên bản mở thầu tự động xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có tổng cộng 02 đơn vị nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) hợp lệ. Với số lượng nhà thầu tham gia ở mức tối thiểu, mức độ cạnh tranh của gói thầu nằm ở trạng thái vừa phải.

Quá trình tổ chức chấm thầu của tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Bình Phước được cụ thể hóa tại báo cáo đánh giá. Kết quả xếp hạng ghi nhận Liên danh Công ty MTV Phước Long – Huy Hoàng đạt vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, tại văn bản Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 145/QĐ-VP cũng như báo cáo tổng hợp, cơ quan chủ đầu tư chỉ công bố thông tin của đơn vị trúng thầu. Danh tính chi tiết, mã định danh và lý do trượt thầu cụ thể của đơn vị đối thủ còn lại tham gia gói thầu hiện chưa được thể hiện rõ ràng trong văn bản phê duyệt cuối cùng này.

Về khía cạnh kinh tế, gói thầu giáo dục này có mức giá phê duyệt dự toán ban đầu là 4.363.762.690 đồng. Giá trúng thầu thực tế của tổ hợp liên danh được phê duyệt ở mức 4.320.125.375 đồng. Chênh lệch giữa giá trúng thầu thực tế so với giá dự toán gói thầu là 43.637.315 đồng. Đây là một con số tiết kiệm ở mức tối thiểu, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 1% giá trị dự toán ngân sách.

Ưu thế mang tính bản địa của liên danh

Theo dữ liệu tra cứu lịch sử thầu từ hệ thống quản lý dữ liệu, hai thành viên trong tổ hợp liên danh trúng thầu đều ghi nhận vị trí hoạt động tập trung tại cùng khu vực địa lý. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Phước Long (có mã số thuế 3800665915) có địa chỉ đăng ký đặt tại Khu 2, Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai. Thành viên thứ hai là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Huy Hoàng (có mã số thuế 3801049919) đặt trụ sở tại Đường Phan Bội Châu, Khu Phố 1, Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai.

Việc cả hai pháp nhân cùng đóng trụ sở giao dịch tại Phường Phước Long kết hợp liên danh để thực hiện công trình trường học do Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Bình làm chủ đầu tư cho thấy ưu thế am hiểu địa bàn thi công rất lớn của nhà thầu. Sự hội tụ này còn thể hiện ở việc đơn vị tư vấn chấm thầu là Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Bình Phước cũng đặt văn phòng làm việc tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Hồ sơ hoạt động cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Phước Long là một cái tên có thâm niên xây lắp cơ sở khi được thiết lập hoạt động từ năm 2010 đến nay. Việc liên tục tham gia dự thầu và chủ động phối hợp liên danh khẳng định năng lực tìm kiếm dự án ổn định của các pháp nhân này trong phân khúc hạ tầng công ích.

Yêu cầu công khai thông tin và góc nhìn chuyên gia pháp lý

Dưới góc nhìn phân tích chuyên môn, hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết lập nhằm thu hút tối đa các nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh sòng phẳng, từ đó tạo cơ sở để chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu nhất về tài chính. Việc hoàn thiện và công khai chi tiết các danh mục thông tin thầu luôn là cơ sở được các cơ quan quản lý đầu tư công chú trọng đối với những công trình sử dụng dòng vốn ngân sách nhà nước, đặc biệt khi gói thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ở biên độ khoảng 1,00%.

Trao đổi về khía cạnh này trên tinh thần tuyên truyền pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, theo các quy định hiện hành tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hoạt động lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm nghiêm ngặt nguyên tắc minh bạch. Việc công khai đầy đủ danh tính nhà thầu trúng thầu cũng như danh sách, lý do của các nhà thầu không được lựa chọn là yêu cầu cần thiết để thực hiện trách nhiệm giải trình của đơn vị chủ đầu tư trước nguồn vốn công ích. Điều này không chỉ giúp gia tăng hiệu quả kinh tế mà còn tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia đấu thầu rộng rãi.

NGHĨA VỤ CÔNG KHAI THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA Theo Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu và hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu là bắt buộc và phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn). Các thông tin phải công khai bao gồm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông báo mời thầu; Hồ sơ mời thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu; Kết quả thực hiện hợp đồng; Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. Thời hạn đăng tải thông tin là một yếu tố then chốt để đảm bảo tính kịp thời. Cụ thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt. Thông báo mời thầu phải được đăng tải theo tiến độ tổ chức đấu thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt. Việc chậm trễ hoặc không đăng tải thông tin bị coi là hành vi cản trở hoạt động đấu thầu và sẽ bị xử phạt theo quy định. Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rõ các "Webform" mẫu để chủ đầu tư nhập liệu. Trong năm 2026, hệ thống đã tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động phát hiện các điểm bất thường về giá hoặc các nhà thầu "quen mặt" thường xuyên trúng thầu tại một địa phương. Điều này giúp cơ quan quản lý và các cơ quan báo chí có dữ liệu chính xác để giám sát, đảm bảo mọi đồng vốn ngân sách đều được sử dụng minh bạch và hiệu quả.

