Công ty Quốc Nam trúng gói thầu xây lắp hơn 2,9 tỷ đồng tại xã Xuân Hòa

Phòng Kinh tế xã Xuân Hòa vừa ban hành Quyết định số 116/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 05: (xây lắp) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông và xây dựng hệ thống thoát nước xung quanh trường tiểu học Xuân Hưng. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã (nguồn vốn đầu tư công) nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông và thoát nước tại địa phương. Đơn vị được lựa chọn để thực thi gói thầu xây lắp này là một doanh nghiệp có trụ sở tại khu vực phía Nam.

Chỉ một doanh nghiệp dự thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Theo số liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 05: (xây lắp) bao gồm các hạng mục chính là xây dựng nâng cấp, mở rộng đường giao thông và xây dựng hệ thống thoát nước xung quanh trường tiểu học Xuân Hưng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, có giá gói thầu được phê duyệt là 3.046.890.277 đồng. Đến thời điểm đóng và mở thầu vào lúc 16:00 ngày 08/05/2026, hệ thống ghi nhận hồ sơ dự thầu từ đơn vị tham gia là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quốc Nam.

Tại biên bản mở thầu, nhà thầu đưa ra giá dự thầu ban đầu là 3.038.439.657 đồng. Doanh nghiệp đã chủ động áp dụng tỷ lệ giảm giá 2% ngay trong đơn dự thầu, tương đương với giá trị giảm giá đạt 60.768.793,14 đồng. Sau khi tính toán giá hiệu chỉnh sai lệch thừa và trừ đi giá trị giảm giá, giá dự thầu của đơn vị này còn lại 2.977.670.863,86 đồng. Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát đã tiến hành đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất qua các bước về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như giải pháp kỹ thuật thi công.

Kết quả đánh giá cho thấy hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu. Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Hòa Hồ Dũng Sỹ sau đó đã ký phê duyệt quyết định lựa chọn nhà thầu với giá trúng thầu chính thức được công bố là 2.977.670.863 đồng (thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày). So với giá dự toán gói thầu ban đầu, số tiền chênh lệch tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi này đạt 69.219.414 đồng, tỷ lệ giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu đạt khoảng 2,27%.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quốc Nam (Mã số thuế: 3502354311) được thành lập vào ngày 12/01/2018, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực xây lắp công trình. Doanh nghiệp hiện do ông Đinh Văn Cường làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc. Trong hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã từng tham gia tổng cộng khoảng 30 gói thầu, trong đó ghi nhận kết quả trúng 14 gói, trượt 15 gói và có 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu mà đơn vị đã trúng (bao gồm cả các gói tham gia với vai trò độc lập lẫn vai trò liên danh) đạt 19.256.300.365 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò nhà thầu độc lập đạt 10.516.420.070 đồng.

Đáng chú ý, dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quốc Nam cho thấy tần suất hoạt động và kết quả trúng thầu khá sát nhau của doanh nghiệp này tại địa bàn xã Xuân Hòa trong giai đoạn những tháng đầu năm 2026. Cụ thể, chỉ tính riêng với chủ đầu tư là Phòng Kinh tế xã Xuân Hòa, doanh nghiệp này đã tham gia 3 gói thầu và đều ghi nhận kết quả trúng thầu cả 3 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này là 6.878.692.950 đồng.

Ngay trong ngày 15/05/2026, cùng thời điểm với việc công bố kết quả gói thầu số 05 (xây lắp) bao quanh trường tiểu học Xuân Hưng, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Hòa cũng ký phê duyệt cho đơn vị này trúng Gói thầu số 06: (xây lắp) do đơn vị làm chủ đầu tư với vai trò liên danh chính. Gói thầu xây lắp bờ kè này có giá trị trúng thầu là 2.416.103.087 đồng. Trước đó không lâu, vào ngày 05/05/2026, doanh nghiệp này cũng được công bố trúng thầu tại gói thầu xây lắp giao thông và hệ thống thoát nước trên địa bàn với vai trò độc lập, giá trị trúng thầu đạt 1.484.919.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích dưới góc nhìn chuyên môn về hoạt động đầu tư công tại địa phương, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, pháp luật về đấu thầu hiện hành cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện quy trình mở thầu và tiến hành đánh giá bình thường khi đến thời điểm đóng thầu chỉ có hồ sơ của một nhà thầu tham dự. Việc nhà thầu chủ động đề xuất giảm giá 2% trong hồ sơ dự thầu là một tín hiệu cho thấy ý thức tiết kiệm chi phí, giúp giảm áp lực đáng kể cho nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cấp xã.

Tuy nhiên, các chuyên gia đấu thầu cũng lưu ý rằng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư cần chú trọng tăng cường tính phổ biến thông tin để thu hút thêm nhiều nhà thầu quan tâm. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc có nhiều đơn vị cùng nộp hồ sơ cạnh tranh về giá và biện pháp kỹ thuật thi công luôn là giải pháp hiệu quả nhất để nâng cao tối đa tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách công. Khi trên địa bàn có một doanh nghiệp liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây lắp trong thời gian ngắn, cơ quan thẩm định đấu thầu cần thực hiện nghiêm túc việc rà soát khả năng huy động đồng thời nhân sự chủ chốt, trang thiết bị kỹ thuật để đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai đồng bộ các công trình theo đúng các điều khoản hợp đồng đã cam kết.