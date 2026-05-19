TP HCM siết giám sát cửa khẩu để ngăn nguy cơ dịch xâm nhập dịch Ebola

TP HCM tăng cường kiểm tra, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh và cập nhật khuyến cáo từ WHO để phòng chống dịch Ebola từ các nước châu Phi.

TP HCM giám sát, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố

19/5, Sở Y tế TP HCM cho biết trước thông tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố đợt bùng phát bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Trước diễn biến này, ngành y tế TP HCM đã tăng cường và siết chặt công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Thành phố.

Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện chưa khuyến cáo áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại hoặc đi lại quốc tế đối với các quốc gia vùng dịch do chưa có đủ cơ sở khoa học và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội, Sở Y tế TP HCM yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác giám sát và phòng chống dịch. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường giám sát tại các cửa khẩu thông qua: Quan sát các biểu hiện bất thường về sức khỏe của người nhập cảnh; Khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, lịch sử đi lại và lịch sử lưu trú; Phối hợp với các đơn vị hàng không, hàng hải và kiểm dịch y tế quốc tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ; Chuẩn bị sẵn sàng quy trình xử lý, cách ly và vận chuyển an toàn khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Theo Sở Y tế TP HCM, việc phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ được xác định là yếu tố then chốt trong hoạt động giám sát cửa khẩu hiện nay.

Đối với công tác kiểm soát lây nhiễm quốc tế, theo khuyến cáo của WHO, những người tiếp xúc gần với ca bệnh cần được theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày và hạn chế di chuyển quốc tế trong thời gian theo dõi. Các trường hợp xác nhận mắc bệnh chỉ được xuất viện hoặc di chuyển khi có ít nhất 02 kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp cách nhau tối thiểu 48 giờ nhằm bảo đảm an toàn phòng chống lây nhiễm.

Song song đó, ngành y tế Thành phố cũng duy trì công tác tập huấn, cập nhật quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân và quy trình xử lý ca bệnh nghi ngờ cho các cơ sở khám chữa bệnh nhằm sẵn sàng đáp ứng nếu xuất hiện tình huống dịch bệnh xâm nhập.

Sở Y tế TP HCM tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố thường xuyên cập nhật các khuyến cáo mới nhất từ WHO và Bộ Y tế, đồng thời liên tục đánh giá nguy cơ để triển khai các phương án đáp ứng phù hợp, bảo vệ an toàn sức khỏe người dân Thành phố.

WHO đã đưa ra các nhóm khuyến cáo tạm thời cho 03 nhóm quốc gia khác nhau như sau:

Nhóm quốc gia đang có dịch (CHDC Congo và Uganda): Yêu cầu kích hoạt cơ chế quản lý thảm họa quốc gia, thiết lập Trung tâm Điều hành Khẩn cấp; thực hiện kiểm tra xuất cảnh tại các cửa khẩu; cách ly tuyệt đối ca bệnh và hạn chế di chuyển quốc tế đối với người tiếp xúc gần trong 21 ngày.

Nhóm các quốc gia lân cận (có biên giới đất liền với vùng dịch): Cần nâng cao mức độ sẵn sàng, thiết lập cơ chế điều phối vùng biên và phải đảm bảo xử lý khẩn cấp trong vòng 24 giờ ngay khi phát hiện ca nghi ngờ.

Nhóm các quốc gia không có biên giới chung: Không đóng cửa biên giới: WHO khuyến cáo không áp đặt các hạn chế về thương mại hoặc đi lại. Các biện pháp này được đánh giá là thiếu cơ sở khoa học, gây tổn hại kinh tế và có thể làm tăng nguy cơ phát tán virus do người dân tìm cách di chuyển qua các đường mòn không kiểm soát; Hướng dẫn du lịch: Cung cấp thông tin về nguy cơ và cách dự phòng cho khách du lịch đi từ/đến vùng dịch; Hỗ trợ y tế: Sẵn sàng quy trình sơ tán và hồi hương cho công dân hoặc nhân viên y tế bị phơi nhiễm. Kiểm soát nhập cảnh: WHO không khuyến cáo triển khai kiểm tra sàng lọc nhập cảnh diện rộng tại các sân bay nằm ngoài khu vực ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh.

Hơn 100 người chết vì Ebola

CDC châu Phi hôm qua công bố đợt bùng phát hiện gây ra 395 ca nghi nhiễm và 106 trường hợp tử vong tại Congo và Uganda. Tổng giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya đánh giá con số thương vong này là "không thể chấp nhận".

Ngay khi Uganda phát hiện hai ca bệnh xâm nhập cuối tuần qua, WHO lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Chính phủ Uganda sau đó quyết định hoãn sự kiện tôn giáo lớn nhằm ngăn rủi ro đám đông hành hương lây lan mầm bệnh.

Giới chức y tế Mỹ xác định ít nhất 6 công dân nước này đã phơi nhiễm virus Ebola trong quá trình làm việc tại châu Phi. Tổ chức từ thiện Serge xác nhận bác sĩ truyền giáo Peter Stafford dương tính với Ebola sau khi tiếp xúc nguồn bệnh tại Congo. Chính phủ Mỹ đang điều động phương tiện sơ tán nam bác sĩ cùng vợ, 4 người con và một đồng nghiệp tới Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl (Đức) để cách ly và điều trị. Nhằm kiểm soát rủi ro, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân tránh đến Congo và Uganda, đồng thời cử chuyên gia y tế hỗ trợ các nước truy vết dịch tễ.

Các chuyên gia xác định chủng virus Bundibugyo khiến đợt dịch bùng phát là hiếm gặp, lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm hoặc vật dụng bị ô nhiễm. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, gây ra các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, nôn ói và tiêu chảy.

Đợt bùng phát này đặc biệt đáng lo ngại vì hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine được phê duyệt dành riêng cho chủng Bundibugyo. Trong khi đó, các đợt bùng phát Ebola trước đây tại Congo gần như đều liên quan đến chủng Zaire - chủng virus hiện đã có vaccine phòng ngừa.