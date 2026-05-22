Dược phẩm Tami Natural Home bị yêu cầu thu hồi kem chống nắng Antisun vi phạm

Ngày 21/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home.

Kem chống nắng Antisun có thành phần công thức không đúng

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với lô sản phẩm Kem chống nắng Antisun. Số tiếp nhận PCB 0402/24/CBMP-LA ngày 19/3/2024), số lô sản xuất 0124DH, ngày sản xuất 15/3/2024. Sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (Địa chỉ: Lô 48, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nay là Lô 48, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi sản phẩm Kem chống nắng Antisun.

Lý do thu hồi, tiêu hủy, sản phẩm có thành phần công thức không đúng với thành phần công thức trong Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm: Kem chống nắng Antisun; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 5 sản phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời gửi báo cáo thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Kem chống nắng Antisun về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/7/2026.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem chống nắng Antisun không đáp ứng quy định. Và báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026.

Không ít sản phẩm chống nắng từng bị “tuýt còi”

Kem chống nắng trở thành vật bất ly thân của hội chị em trong mùa hè. Chỉ cần lướt qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay các chợ mạng, người tiêu dùng dễ dàng bị bủa vây bởi vô vàn lời chèo kéo hấp dẫn: từ "chống nắng cả ngày chỉ với một lớp", "bật tông trắng mịn" cho đến "thách thức nắng biển". Thế nhưng, đằng sau bức tranh tăng trưởng đầy sôi động của thị trường này lại là những mảng tối đáng ngại.

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều sản phẩm chống nắng, dưỡng da có công dụng chống nắng từng bán phổ biến đã bị cơ quan chức năng đình chỉ lưu hành, thu hồi hoặc cảnh báo vi phạm. Điều đáng lo ngại là không ít sản phẩm được quảng cáo rầm rộ trước khi bị “tuýt còi”.

Đáng nói, không ít cái tên nằm trong danh sách "đen" này từng là những sản phẩm "làm mưa làm gió" trên các phiên livestream và được các hội nhóm làm đẹp tung hô hết lời.

Một trong những sự việc rúng động dư luận gần đây là quyết định từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc rút số tiếp nhận phiếu công bố của 511 sản phẩm mỹ phẩm thuộc Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương. Trong danh sách bị khai tử này, đáng chú ý có dòng Perfect Sunblock Cream I'm Nature – cái tên từng được quảng cáo rầm rộ với hàng loạt điểm cộng như lành tính, thấm nhanh, nâng tông tự nhiên và bảo vệ da tối ưu. Lý do thu hồi được Cơ quan quản lý xác định nhà máy của doanh nghiệp này đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN). Dù đây là án phạt liên quan đến quy trình vận hành và quản lý chất lượng, nhưng quy mô thu hồi khổng lồ của nó đã khiến người tiêu dùng trực tuyến không khỏi hoang mang.

Trước đó không lâu, một kịch bản tương tự cũng xảy ra với Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam. Doanh nghiệp này đã bị buộc phải dừng lưu hành và thu hồi 268 mã sản phẩm do nhà xưởng không đảm bảo các điều kiện sản xuất theo quy định. Đáng chú ý, danh sách bị thu hồi chứa rất nhiều sản phẩm vốn được hội chị em săn đón nhờ công dụng tích hợp "vừa dưỡng trắng vừa chống nắng" như: Maxibac Sun Cream; Sun Cream / Sun Solution; Kem chống nắng Gluta White; Nva03 Sun Cream NV...

Trước đó, vào tháng 4/2026, Cục Quản lý Dược tiếp tục công bố danh sách "đen" bổ sung, trong đó có hai cái tên vô cùng quen thuộc trên bàn trang điểm của nhiều cô gái là Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF50+ PA++++ và Skin Aqua Tone Up UV Essence Happiness Aura Rose. Các sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do thu hồi được đưa ra sau khi doanh nghiệp này không tuân thủ quy định pháp lý cơ bản: hoàn toàn không có hoặc không thể xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất.

Sự việc này một lần nữa giáng một đòn mạnh vào tâm lý người tiêu dùng, chứng minh rằng ngay cả những nhãn hiệu "quốc dân" được ưa chuộng rộng rãi vẫn có thể dính án phạt nếu doanh nghiệp phân phối không đảm bảo được tính minh bạch và đầy đủ về mặt thủ tục pháp lý.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân nên ưu tiên mua mỹ phẩm tại các hệ thống phân phối uy tín, kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, tránh tin tuyệt đối vào quảng cáo trên mạng xã hội...

