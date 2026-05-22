Xã Đăk Ơ: Gói thầu giao thông thôn Bù Xia về tay Công ty Xây dựng Tuấn Anh

Hạ tầng giao thông nông thôn luôn là ưu tiên hàng đầu trong danh mục đầu tư công nhằm thúc đẩy giao thương và thay đổi diện mạo kinh tế địa phương. Mới đây, tại xã Đăk Ơ, một dự án láng nhựa đường quan trọng đã chính thức tìm được nhà thầu thực hiện. Quyết định phê duyệt được ban hành dựa trên các căn cứ pháp lý chặt chẽ như Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đăk Ơ Lê Thị Huệ đã đặt bút ký Quyết định số 93/QĐ-TTDVTH-ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu: Xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Láng nhựa nối tiếp ĐƠ M7 từ Thôn 6 đến Thôn Bù Xia. Dự án này được đầu tư bằng nguồn Vốn đầu tư công năm 2026. Phương thức lựa chọn nhà thầu được xác định là một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng internet công khai trên hệ thống e-GP.

Quyết định số 93/QĐ-TTDVTH-ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 2.576.967.758 đồng. Đơn vị được lựa chọn để thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH TV ĐT TM Xây dựng Trường An. Qua quá trình mở thầu và chấm thầu, một kịch bản quen thuộc lại tiếp diễn khi gói thầu chỉ thu hút được một doanh nghiệp duy nhất quan tâm nộp hồ sơ.

Một mình dự thầu và tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt

Theo Biên bản mở thầu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn, tính đến thời điểm đóng thầu ngày 04/05/2026, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh là cái tên duy nhất xuất hiện trong danh sách dự thầu. Việc không có bất kỳ đối thủ nào cạnh tranh giúp doanh nghiệp này dễ dàng bước qua các bước đánh giá về kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm để tiến thẳng vào vòng xem xét tài chính.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng số 03/BC-XDTA của Tổ chuyên gia ghi nhận, giá dự thầu của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh là 2.551.121.000 đồng. Do không có sai lệch thiếu hay lỗi số học cần hiệu chỉnh, mức giá này cũng chính là giá trúng thầu cuối cùng được phê duyệt tại quyết định của chủ đầu tư. Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu được ấn định là 150 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Nhà thầu Tuấn Anh và lịch sử trúng thầu

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh (Mã số doanh nghiệp: vn3801134191) có địa chỉ trụ sở đặt tại Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai, do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 76 gói thầu, trong đó trúng tới 56 gói và chỉ trượt 18 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng khoảng 369.865.584.349 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 171.201.230.454 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 198.664.353.895 đồng.

Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp quy mô tương tự. Điển hình như: Ngày 14/05/2026 trúng gói Xây dựng tại Văn phòng HĐND Và UBND phường Phước Bình, trị giá 7.344.531.862 đồng. Ngày 14/04/2026, nhà thầu này trúng gói thầu Thi công xây dựng tại Trung tâm DVTH xã Thuận Lợi mời với giá 2.541.930.000 đồng. Trước đó, vào ngày 16/03/2026, doanh nghiệp cũng trúng gói thầu Thi công Thi công xây dựng láng nhựa đường từ cổng Công ty cao su Đồng Phú đến nhà ông Ngà với giá trị 1.928.117.000 đồng tại Trung tâm DVTH xã Thuận Lợi.

Góc nhìn của chuyên gia và các quy định pháp lý

Trao đổi về câu chuyện một gói thầu rộng rãi nhưng chỉ có một doanh nghiệp tham gia và trúng thầu sát giá dự toán, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã có những sửa đổi mang tính cởi mở nhằm tối ưu hóa thời gian tổ chức. Việc có ít nhà thầu nộp hồ sơ đối với đấu thầu qua mạng không bắt buộc phải hủy thầu hay gia hạn mà có thể tiến hành mở thầu ngay để bảo đảm tiến độ giải ngân đầu tư công. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần xem xét lại khâu lập hồ sơ mời thầu xem có các "tiêu chí ngầm" gây hạn chế nhà thầu hay không.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 1%, hiệu quả kinh tế chưa thực sự tối ưu. Để nâng cao tính cạnh tranh, các đơn vị quản lý cần công khai rộng rãi thông tin hơn nữa, đồng thời loại bỏ các rào cản kỹ thuật không cần thiết để thu hút nhiều doanh nghiệp cùng tham gia gánh vác các dự án hạ tầng công cộng."