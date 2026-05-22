Xã Phú Riềng: Chốt đơn gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng cho nhà thầu 368

Tại Quyết định số 108/QĐ-VP ngày 18/05/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Riềng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Nâng cấp, sửa chữa kết hợp làm mương thoát nước hai bên đường thôn Phú Thịnh (đoạn từ đầu đường ĐT.741 đến nhà ông Tục kết nối sang tuyến đường tổ 3-4-6)". Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 368 (mã số thuế 3801215972).

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, gói thầu có giá dự toán là 2.361.097.385 đồng. Giá trúng thầu được xác định là 2.313.875.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt khoảng 2%, một mức tiết kiệm phản ánh phần nào tính cạnh tranh trong bối cảnh các quy định về đầu tư công tại địa phương đang được kiểm soát chặt chẽ. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 90 ngày kể từ ngày ký kết.

Công tác chuẩn bị cho gói thầu này được Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Riềng thực hiện qua nhiều giai đoạn. Trước đó, vào ngày 29/04/2026, Quyết định số 101/QĐ-VP đã phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) lần 2, thể hiện sự thận trọng trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV tư vấn Xây dựng thương mại 379. Đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi quy trình đấu thầu, nơi mà sự minh bạch trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu quyết định tính công bằng của kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tại Biên bản mở thầu ngày 11/05/2026 chỉ ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 368 là nhà thầu tham dự.

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 368, với trụ sở đăng ký tại Tổ 1, Ấp Thanh Thủy, xã Thiện Hưng, là đơn vị đã tham gia vào nhiều hoạt động đấu thầu trên địa bàn. Việc doanh nghiệp này trúng gói thầu tại xã Phú Riềng đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công thực tế. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đang đi vào thực tiễn, việc giám sát quá trình thi công không chỉ dừng lại ở hồ sơ năng lực lúc dự thầu mà phải được chứng minh bằng khối lượng và chất lượng thực tế tại công trình.

Theo các chuyên gia về đấu thầu, việc áp dụng đấu thầu qua mạng đã giúp giảm thiểu đáng kể các tiêu cực tiềm ẩn, tăng cường tính cạnh tranh. Tuy nhiên, vai trò của đơn vị tư vấn đấu thầu như Công ty TNHH MTV tư vấn Xây dựng thương mại 379 là vô cùng then chốt. Sự trung thực, khách quan trong báo cáo đánh giá E-HSDT chính là "hàng rào" bảo vệ tính thượng tôn pháp luật. Bất kỳ sự thiếu sót nào trong khâu thẩm định hồ sơ, hoặc sự ưu ái không minh bạch đều có thể dẫn đến những hệ lụy về chất lượng công trình hạ tầng nông thôn – nơi trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh.

CƠ CHẾ LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ GIỚI HẠN PHÁP LÝ CHO PHÉP Làm rõ hồ sơ dự thầu là quy trình quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong đánh giá. Theo Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm giải thích các nội dung chưa rõ theo yêu cầu của bên mời thầu. Nếu hồ sơ thiếu tài liệu về tư cách hợp lệ, báo cáo tài chính, nhân sự hoặc thiết bị, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh. Thậm chí, nhà thầu có quyền chủ động gửi tài liệu làm rõ nếu phát hiện sai sót sau khi đóng thầu. Tuy nhiên, việc làm rõ phải tuân thủ nguyên tắc "không làm thay đổi bản chất" quy định tại Khoản 3 Điều 30. Cụ thể: Không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp và tuyệt đối không được thay đổi giá dự thầu. Các tài liệu bổ sung sau thời điểm đóng thầu chỉ được chấp nhận để chứng minh năng lực, kinh nghiệm đã có trước đó chứ không phải là tạo ra năng lực mới cho nhà thầu. Toàn bộ quá trình làm rõ phải được thực hiện bằng văn bản và lưu trữ như một phần của hồ sơ dự thầu. Đối với các gói thầu thực hiện qua mạng, việc làm rõ cũng phải tiến hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính minh bạch và lưu vết giao dịch. Quy định này giúp loại bỏ tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu "thỏa thuận ngầm" để hợp thức hóa các hồ sơ yếu kém, bảo vệ quyền lợi của các nhà thầu tuân thủ đúng luật tại mọi địa phương.

