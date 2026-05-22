Đồng Nai: Bài toán hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Kiến trúc Xây dựng Home 93 [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 (gọi tắt là Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93; mã số thuế: 3801222585) được thành lập vào ngày 16/04/2020, do ông Đào Quang Nam làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp có địa chỉ giao dịch tại đường Phạm Hùng, Tổ 5, Khu phố Phú Mỹ, Phường Bình Phước, Thành phố Đồng Nai. Tính đến thời điểm khảo sát dữ liệu năm 2026, doanh nghiệp này đã ghi nhận việc tham gia 101 gói thầu công khai trên toàn quốc. Trong đó, đơn vị đã được phê duyệt trúng thầu 81 gói, trượt 19 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số hơn 157,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả phân tích lịch sử đấu thầu từ hệ thống dữ liệu công khai trên mạng đấu thầu quốc gia cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93 nằm ở mức rất cao, đạt tới 98,97%. Đồng nghĩa với việc, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu đạt khoảng 1,03%. Đối với một đơn vị đã tham gia hơn một trăm gói thầu phần lớn là vốn đầu tư công, chỉ số tiết kiệm ngân sách này là một đặc điểm cần được phân tích chi tiết dưới góc độ hiệu quả kinh tế.

Khảo sát dữ liệu thực tế trong giai đoạn những tháng đầu năm 2026, Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93 liên tục được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp công ích và tư vấn quản lý dự án trên địa bàn cơ sở với biên độ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước không đáng kể. Điển hình như tại ngày 23/03/2026, doanh nghiệp được ghi nhận trúng thầu độc lập tại gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị, do Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm mời thầu với giá trúng thầu là 2.604.560.000 đồng. Tiếp đó, vào ngày 29/04/2026, doanh nghiệp lại tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu số 01 khác cũng về thi công xây dựng + thiết bị tại Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm với giá trúng thầu ghi nhận 7.074.000.000 đồng.

Tại phân khúc thầu xây lắp quy mô nhỏ cấp xã, vào ngày 13/04/2026, Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93 được phê duyệt trúng thầu độc lập tại gói thầu thi công xây dựng và thiết bị do Văn phòng HĐND và UBND xã Bù Đăng làm bên mời thầu, giá trúng thầu đạt mức 3.133.534.000 đồng. Gần đây nhất, vào ngày 14/05/2026, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận kết quả trúng thầu độc lập tại gói thầu thi công xây dựng và thiết bị thuộc Văn phòng HĐND và UBND xã Bom Bo với giá trúng thầu là 3.124.000.000 đồng.

Bình luận về các chỉ số trúng thầu sát nút giá dự toán này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích dưới góc nhìn pháp lý: "Bản chất của hoạt động đấu thầu công là thông qua cơ chế cạnh tranh về giá và giải pháp kỹ thuật để tìm ra nhà thầu tối ưu nhất, bảo đảm tính tiết kiệm cho dòng vốn ngân sách. Khi một hệ thống dữ liệu kéo dài ghi nhận tỷ lệ trung bình giá trúng thầu lên đến 98,97%, hiệu số tiết kiệm chỉ hơn 1%, các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cần lưu ý rà soát quy trình lập dự toán, khảo sát giá thị trường của chủ đầu tư, cũng như tính cạnh tranh thực tế của các hồ sơ dự thầu, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực đầu tư công theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ."

QUY ĐỊNH VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 1. Khái niệm hiệu quả kinh tế: Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu không chỉ thể hiện ở tỷ lệ tiết kiệm tài chính (hiệu số giữa giá gói thầu/giá dự toán và giá trúng thầu) mà còn bao gồm chất lượng công trình, tiến độ triển khai và chi phí vận hành trong suốt vòng đời dự án. 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ khâu lập, phê duyệt dự toán gói thầu. Nghiêm cấm việc đẩy giá dự toán lên cao so với giá thị trường hoặc phê duyệt các gói thầu có giá trúng thầu sát nút giá dự toán mà không có sự giải trình hợp lý về các yếu tố kỹ thuật đặc thù, cấu thành chi phí. Các đơn vị mời thầu phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình trước cơ quan thanh tra, kiểm tra và trước công luận khi có các dấu hiệu bất thường về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách.

