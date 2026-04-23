Cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội hoạt động trái phép, chuyên gia chỉ rõ nhiều rủi ro

Cơ sở chang’e beauty & academy hoạt động thẩm mỹ trái phép

Ngày 22/4, Công an TP Hà Nội thông tin, từ một cơ sở spa đăng ký chăm sóc da thông thường, Chang’E Beauty & Academy đã tổ chức thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn trái phép, bất chấp điều kiện y tế không bảo đảm, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho khách hàng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Yên Hòa đã phát hiện cơ sở Chang’E Beauty & Academy (số 18 ngõ 67 phố Đỗ Quang) có dấu hiệu tổ chức hoạt động thẩm mỹ trái quy định. Tuy nhiên, phía sau hoạt động chăm sóc da, cơ sở này đã tổ chức thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp xâm lấn. Các hoạt động này được tiến hành ngay tại cơ sở spa, không bảo đảm các điều kiện tối thiểu về phòng mổ, vô khuẩn, trang thiết bị và cấp cứu theo quy định. Đáng chú ý, trong một trường hợp cụ thể, mặc dù khách hàng có biểu hiện huyết áp cao và nhịp tim bất thường, nhóm này vẫn tiến hành can thiệp thẩm mỹ. Quá trình thực hiện đã xảy ra diễn biến sức khỏe nguy hiểm, buộc phải cấp cứu và chuyển viện.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang phối hợp các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục rà soát các cơ sở có dấu hiệu tương tự trên địa bàn.

Công an phường Yên Hòa, Hà Nội phát hiện cơ sở spa làm đẹp xâm lấn trái phép. Ảnh CA TP Hà Nội

Qua vụ việc trên cho thấy, tình trạng một số cơ sở làm đẹp vì lợi nhuận đã bất chấp quy định pháp luật, coi nhẹ an toàn của khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở được cấp phép, đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị theo quy định. Mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực thẩm mỹ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thẩm mỹ "chui" rủi ro đối với khách hàng là rất lớn

Chia sẻ với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS. TS Nguyễn Quang Đức bày tỏ sự quan ngại trước tình trạng thẩm mỹ "chui" tràn lan hiện nay, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Chuyên gia cho rằng, việc thực hiện các dịch vụ xâm lấn ở cơ sở thẩm mỹ "chui", bởi những người không có chuyên môn hoặc không được đào tạo bài bản, trong điều kiện không đảm bảo vô trùng và không có hệ thống cấp cứu y khoa là một rủi ro đối với khách hàng. PGS. TS Nguyễn Quang Đức đã chỉ rõ 5 nhóm rủi ro mà người dùng phải đối mặt:

Thứ nhất, nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử: Mọi can thiệp như tiêm filler, botox, nâng mũi hay cắt mí đều đòi hỏi sự tiếp xúc trực tiếp của vật sắc nhọn vào cơ thể, yêu cầu môi trường vô trùng tuyệt đối. Khi thực hiện tại môi trường không đảm bảo, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây áp-xe, hoại tử da, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng huyết có thể đe dọa tính mạng.

Thứ hai, biến chứng nặng nề do sự thiếu hiểu biết về giải phẫu: Những ca mù mắt, hoại tử da, đột quỵ hay liệt mặt sau khi tiêm chất làm đầy không còn là hiếm gặp. Chúng tôi đã phải điều trị cho nhiều trường hợp như vậy. Và nguyên nhân chủ yếu là do người thực hiện thủ thuật không hiểu rõ giải phẫu mạch máu thần kinh vùng can thiệp, kỹ thuật thực hiện cũng không đúng quy trình nên đã gây nên những biến chứng nghiêm trọng, khiến việc điều trị phục hồi trở nên vô cùng phức tạp, thậm chí để lại di chứng vĩnh viễn,

Thứ ba, vật liệu không rõ nguồn gốc gây rủi ro cho sức khỏe người sử dụng. Tại các cơ sở thẩm mỹ "chui", vật liệu tiêm hoặc cấy ghép thường không rõ xuất xứ, không được kiểm định y tế, thậm chí là hàng trôi nổi, hoặc không được phép sử dụng trong y tế. Những chất này có thể gây phản ứng viêm mạn tính, u hạt, biến dạng vùng mặt, áp xe, rất khó xử lý và nhiều khi phải phẫu thuật nhiều lần để khắc phục.

Thứ tư, rủi ro trước các tình huống khẩn cấp: Khác với bệnh viện có hệ thống cấp cứu hiện đại, các cơ sở thẩm mỹ "chui" hoàn toàn không đủ điều kiện cần thiết và không có khả năng xử lý tai biến tại chỗ. Khi xảy ra sự cố, bệnh nhân thường được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã muộn, khiến việc cứu chữa trở nên cực kỳ khó khăn.

Thứ 5, rủi ro cuối cùng nằm ở khía cạnh pháp lý và đạo đức. Khi xảy ra biến chứng, khách hàng không dễ nhận được sự bảo hành, sự đảm bảo về kết quả dịch vụ thẩm mỹ cũng như trách nhiệm của người làm đối với khách hàng. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chúng tôi đã tiếp nhận không ít nạn nhân phải gánh chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà không nhận được bất kỳ sự đồng hành hay trách nhiệm nào từ người đã trực tiếp gây ra sai sót.

Chuyên gia nhấn mạnh, nhu cầu làm đẹp là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, thẩm mỹ là một hoạt động y khoa, chứ không đơn thuần là dịch vụ làm đẹp thông thường. Vì vậy, nếu lựa chọn sai thì cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc mà còn là sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Các thủ thuật xâm lấn luôn có nguy cơ tai biến. Khi thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, nếu xảy ra biến chứng thì có đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ chuyên môn để xử trí kịp thời. Điều này là yếu tố quyết định để đảm bảo an toàn. Người dân không nên tin vào quảng cáo “giá rẻ bất thường” hoặc “làm đẹp siêu tốc”... Đừng để quyết định làm đẹp vội vàng trong vài phút khiến mình phải trả giá trong nhiều năm...

Cần một cơ chế giám sát liên ngành chặt chẽ

Sự bùng nổ của các cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép hiện nay không chỉ gây nhiễu loạn thị trường mà còn đặt ra những thách thức trực diện đối với cả công tác quản lý Nhà nước lẫn an toàn sức khỏe cộng đồng.

Về mặt quản lý, rào cản lớn nhất chính là sự biến tướng tinh vi của các loại hình kinh doanh; nhiều nơi đăng ký dưới danh nghĩa hộ kinh doanh chăm sóc da, cắt tóc gội đầu – những ngành nghề chỉ cần giấy phép kinh doanh thông thường – nhưng bên trong lại lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn sâu như nâng mũi, cắt mí hay tiêm chất làm đầy. Chính sự bất đối xứng về thông tin này đã tạo ra những "khoảng mù" cho các cơ quan chức năng, khi mà lực lượng thanh tra y tế mỏng không thể bao quát hết mọi ngóc ngách, từ các căn hộ chung cư khép kín đến các tiệm gội đầu trong ngõ nhỏ.

Hệ quả từ lỗ hổng quản lý này dẫn đến những rủi ro y tế nhãn tiền, nơi mà lằn ranh giữa cái đẹp và tử thần trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Khi bước vào những cơ sở "chui", khách hàng đã vô tình đặt cược tính mạng mình vào tay những "bác sĩ tay ngang" – những người có thể chỉ vừa trải qua một khóa học cấp tốc vài tuần, hoàn toàn thiếu kiến thức về giải phẫu học và kỹ năng xử lý sốc phản vệ. Việc sử dụng các vật tư y tế trôi nổi, không rõ nguồn gốc, kết hợp với môi trường thực hiện không đảm bảo vô trùng, chính là nguồn cơn của những ca hoại tử mô, tắc mạch dẫn đến mù lòa hay lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm xã hội. Đáng quan ngại hơn, khi biến chứng xảy ra, các cơ sở này thường nhanh chóng tẩu tán tang vật, đổi tên hoặc đóng cửa, khiến nạn nhân rơi vào cảnh "tiền mất tật mang", cơ quan chức năng khó khăn khi truy cứu trách nhiệm pháp lý...

Do đó, việc thắt chặt quản lý không chỉ dừng lại ở các đợt hậu kiểm định kỳ, mà cần một cơ chế giám sát liên ngành chặt chẽ, kết hợp với việc nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn những cơ sở y tế được cấp phép danh chính ngôn thuận.