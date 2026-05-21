Tổng thống Trump nói cuộc đàm phán Mỹ - Iran đang ở 'giai đoạn cuối'

New York Post đưa tin, Tổng thống Trump ngày 20/5 tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang ở "giai đoạn cuối", đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ sẽ có những biện pháp cứng rắn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

"Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán với Iran. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hoặc là chúng ta đạt được thỏa thuận, hoặc là chúng ta sẽ phải làm một số việc hơi khó chịu, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra", Tổng thống Trump nói trước các phóng viên tại căn cứ liên hợp Andrews hôm 20/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Giá dầu toàn cầu đã giảm hơn 5% sau phát biểu của Tổng thống Trump. Tại Mỹ, giá dầu duy trì dưới 100 đô la một thùng, ở mức 98,94 đô la. Đây là mức giảm giá dầu lớn nhất trong hai tuần qua.

Các nguồn tin từ Pakistan nói với tờ The Post rằng họ đang giúp Mỹ và Iran soạn thảo một đề xuất thỏa thuận về vòng đàm phán mới, xác định rõ các điểm cần thảo luận. Ông Trump cho biết vòng đàm phán sẽ diễn ra tại Islamabad nếu Iran sẵn sàng đàm phán về việc từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, Tổng thống Trump đã từ chối cử các nhà đàm phán tham gia vòng đàm phán thứ hai chừng nào Iran vẫn không chịu nhượng bộ về yêu cầu được giữ quyền làm giàu uranium.

Các hãng truyền thông khu vực hôm 20/5 đưa tin rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng "vài giờ tới" và rằng Thống chế Pakistan Asim Munir có thể sẽ đến Iran để trực tiếp kêu gọi Tehran hôm 21/5. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Chính phủ Pakistan đã bày tỏ nghi ngờ về thông tin này, gọi đó là "mang tính suy đoán" trong một thông điệp gửi cho tờ The Post.

Bất kỳ thỏa thuận nào đang được thảo luận hiện nay đều giống như một lời cam kết về thiện chí của cả Iran và Mỹ trong việc thảo luận nghiêm túc về chấm dứt cuộc chiến, hơn là một tuyên bố rằng xung đột đã kết thúc với tất cả vấn đề được giải quyết.

