Tổng thống Trump nói cuộc đàm phán Mỹ - Iran đang ở 'giai đoạn cuối'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đang ở "giai đoạn cuối".

An An (Theo NYP)

New York Post đưa tin, Tổng thống Trump ngày 20/5 tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang ở "giai đoạn cuối", đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ sẽ có những biện pháp cứng rắn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

"Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán với Iran. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hoặc là chúng ta đạt được thỏa thuận, hoặc là chúng ta sẽ phải làm một số việc hơi khó chịu, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra", Tổng thống Trump nói trước các phóng viên tại căn cứ liên hợp Andrews hôm 20/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Giá dầu toàn cầu đã giảm hơn 5% sau phát biểu của Tổng thống Trump. Tại Mỹ, giá dầu duy trì dưới 100 đô la một thùng, ở mức 98,94 đô la. Đây là mức giảm giá dầu lớn nhất trong hai tuần qua.

Các nguồn tin từ Pakistan nói với tờ The Post rằng họ đang giúp Mỹ và Iran soạn thảo một đề xuất thỏa thuận về vòng đàm phán mới, xác định rõ các điểm cần thảo luận. Ông Trump cho biết vòng đàm phán sẽ diễn ra tại Islamabad nếu Iran sẵn sàng đàm phán về việc từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, Tổng thống Trump đã từ chối cử các nhà đàm phán tham gia vòng đàm phán thứ hai chừng nào Iran vẫn không chịu nhượng bộ về yêu cầu được giữ quyền làm giàu uranium.

Các hãng truyền thông khu vực hôm 20/5 đưa tin rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng "vài giờ tới" và rằng Thống chế Pakistan Asim Munir có thể sẽ đến Iran để trực tiếp kêu gọi Tehran hôm 21/5. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Chính phủ Pakistan đã bày tỏ nghi ngờ về thông tin này, gọi đó là "mang tính suy đoán" trong một thông điệp gửi cho tờ The Post.

Bất kỳ thỏa thuận nào đang được thảo luận hiện nay đều giống như một lời cam kết về thiện chí của cả Iran và Mỹ trong việc thảo luận nghiêm túc về chấm dứt cuộc chiến, hơn là một tuyên bố rằng xung đột đã kết thúc với tất cả vấn đề được giải quyết.

Quân sự - Thế giới

Chính sách đối ngoại cứng rắn của ông Trump gặp 'bế tắc' với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tự nhận mình là một nhà đàm phán giỏi, nhưng dường như ông đang gặp bế tắc với Iran.

Tổng thống Donald Trump luôn tự nhận mình là một nhà đàm phán giỏi, nhưng dường như ông đang gặp bế tắc với Iran khi những lời lẽ cứng rắn, đe dọa và thậm chí là hành động quân sự của ông không khiến Tehran thay đổi lập trường lâu nay của họ, theo AP.

Dù những mục tiêu thay đổi liên tục, Tổng thống Trump và các trợ lý cấp cao của ông vẫn khẳng định rằng Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến và Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận sau khi Mỹ leo thang đe dọa giữa lệnh ngừng bắn mong manh.

Quân sự - Thế giới

Ông Trump nói lý do hoãn cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ tạm hoãn cuộc tấn công quân sự vào Iran vì "cuộc đàm phán nghiêm túc" đang diễn ra.

AP đưa tin, Tổng thống Trump cho biết ông tạm hoãn cuộc tấn công quân sự vào Iran, vốn được lên kế hoạch thực hiện vào ngày 19/5, vì "các cuộc đàm phán nghiêm túc" đang được tiến hành nhằm chấm dứt xung đột.

"Dường như có cơ hội rất tốt để họ (Iran) có thể tìm ra giải pháp. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần ném bom dữ dội vào họ, tôi sẽ rất vui", ông Trump nói tại Nhà Trắng tối 18/5.

Quân sự - Thế giới

Đằng sau vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân ở UAE

Một nhà máy điện hạt nhân ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị tấn công, khiến dư luận lo ngại cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát trở lại.  

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn gần nhà máy điện hạt nhân Barakah duy nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 17/5.

Giới chức nước này cho rằng đây là “một vụ tấn công khủng bố vô cớ”. Chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công nhưng vụ việc khiến dư luận lo ngại nguy cơ chiến sự bùng phát trở lại khi Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng đối đầu.

