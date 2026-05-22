Nguy cơ chết người từ việc thả diều gần đường dây điện cao thế

Theo công an xã Đức Hợp, thời gian gần đây, khi thời tiết bước vào những ngày hè, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung và xã Đức Hợp nói riêng xuất hiện tình trạng người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi, thả diều và các vật thể bay như bóng bay, thiết bị flycam, đèn trời… gần khu vực lưới điện, đường dây điện cao thế.

Tình trạng thả diều, vật thể bay gần lưới điện, đường dây điện cao thế

Đáng chú ý, ngày 19/5/2026, trên địa bàn xã Đức Hợp có hai em học sinh thả diều mắc vào dây điện khiến một em tử vong và một em bị thương. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây mất an toàn điện, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người và hoạt động cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Đức Hợp tuyên truyền trên không gian mạng

Hiểm họa khôn lường đối với dòng lưới điện quốc gia

Thực tế cho thấy, diều và các vật thể bay khi vướng vào đường dây điện có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sợi dây diều, đặc biệt là các loại dây có lõi kim loại hoặc bị ẩm ướt do thời tiết, khi chạm vào đường dây truyền tải điện sẽ lập tức trở thành vật dẫn điện, gây ra hiện tượng chập điện, phóng điện, đứt dây dẫn và làm hư hỏng nặng nề các thiết bị điện đắt tiền. Ngành điện lực đã từng ghi nhận không ít sự cố đáng tiếc khi dây diều vướng vào lưới điện cao thế gây chập cháy, dẫn đến mất điện trên diện rộng. Hậu quả là toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị đình trệ, cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân bị đảo lộn, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho xã hội và làm suy giảm độ tin cậy của hệ thống cung cấp điện.

Đáng chú ý và nguy hiểm hơn cả là những tai nạn thương tâm liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Một số người dân, do thiếu hiểu biết hoặc chủ quan, khi thấy diều bị mắc kẹt trên đường dây điện đã tự ý trèo lên cột điện hoặc dùng gậy tre, thanh kim loại để tìm cách gỡ diều xuống. Hành vi liều lĩnh này rất dễ dẫn đến tai nạn phóng điện cao thế, gây bỏng nặng, thương tích tàn phế suốt đời, thậm chí là tử vong ngay tại chỗ. Đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục con em mình trong những ngày hè.

Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Xét dưới góc độ pháp lý, hành vi thả diều gần công trình điện lưới cao áp không chỉ dừng lại ở sự bất cẩn mà là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo các quy định hiện hành của Luật Điện lực và Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, việc thả diều, bóng bay hoặc các vật thể có khả năng gây sự cố lưới điện là hành vi bị nghiêm cấm hoàn toàn. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm, các tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính một cách nghiêm minh với mức phạt tiền rất cao, hoặc nếu gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nói không với việc thả diều và các vật thể bay gần đường dây điện

Nhằm bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, phòng ngừa các sự cố cháy nổ, tai nạn điện và góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, cơ quan công an khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung sau:

Trước hết, người dân cần tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời, hoặc điều khiển thiết bị bay như flycam gần các đường dây truyền tải điện, trạm biến áp và phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Đồng thời, khi làm diều, tuyệt đối không sử dụng các loại dây kim loại hoặc vật liệu có khả năng dẫn điện để tránh nguy cơ phóng điện khi có va chạm xảy ra.

Diều vướng vào đường dây trung áp. Ảnh thuonghieucongluan.com.vn

Trong trường hợp không may phát hiện diều hoặc vật thể bay bị mắc kẹt vào đường dây điện, người dân cần nhanh chóng thông báo ngay cho cơ quan ngành điện hoặc chính quyền địa phương gần nhất để có phương án xử lý chuyên môn, tuyệt đối không được tự ý leo trèo hay dùng bất cứ vật dụng nào để chọc, khều diều xuống.

Đối với các bậc phụ huynh, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn tại các khu vực rộng rãi, sân vận động, đúng nơi quy định và tuyệt đối tránh xa những khu vực có đường dây điện cao thế chạy qua. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, nhà trường, ban quản lý các thôn xóm, tổ dân phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các kỹ năng phòng tránh tai nạn điện cho học sinh và người dân thông qua các buổi sinh hoạt hè hoặc trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương.

Bảo đảm an toàn hành lang lưới điện không phải là nhiệm vụ của riêng ngành điện hay lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn điện. Hãy nói không với việc thả diều và các vật thể bay gần đường dây điện để góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của chính bản thân, gia đình và cộng đồng, bảo đảm cho hệ thống điện luôn vận hành an toàn, ổn định, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.