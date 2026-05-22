Sự thật thú vị về Siêu Trái Đất GJ 251c

Chỉ cách Trái Đất 18 năm ánh sáng, Siêu Trái Đất GJ 251c hé lộ hy vọng mới về khả năng sinh sống.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania State đã thông báo về việc phát hiện GJ 251c, một hành tinh ứng cử viên siêu trái đất chỉ cách Trái đất 18 năm ánh sáng, nằm trong vùng có thể sinh sống được, và có khả năng có nước lỏng trên bề mặt.

GJ 251c quay quanh một ngôi sao lùn đỏ và có khối lượng gấp khoảng bốn lần Trái đất, điều này khiến nó rất có khả năng là một hành tinh đá. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu vận tốc xuyên tâm trong 20 năm và phát hiện ra một tín hiệu lực hấp dẫn yếu từ hành tinh này. Công nghệ vận tốc xuyên tâm có thể phát hiện những thay đổi quang phổ tinh tế do lực hút của hành tinh lên ngôi sao chủ của nó bằng cách quan sát sự dịch chuyển Doppler trong quang phổ của ngôi sao chủ.

Ảnh: @Technice.

Kính Viễn vọng thám hiểm các hành tinh trong vùng có thể sinh sống (HPF) của Đại học bang Pennsylvania và máy quang phổ NEID tại Đài quan sát quốc gia Kitt Peak đã đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu này. Sử dụng các thiết bị tiên tiến này, nhóm nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của GJ 251c và phân biệt tín hiệu quỹ đạo của nó với tín hiệu của hành tinh bên trong GJ 251b đã được xác nhận trước đó. Các nhà nghiên cứu cho biết sự hợp tác liên ngành này, kết hợp các quan sát có độ chính xác cao với các phương pháp thống kê, đã cho phép xác định và phân tích tín hiệu ánh sáng sao mờ nhạt.

GJ 251c đặc biệt bởi vị trí tương đối gần, chỉ cách Trái đất 18 năm ánh sáng. Nằm trong vùng có thể sinh sống được, điều đó có nghĩa là nếu điều kiện khí quyển của hành tinh này phù hợp, nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt của nó, tạo ra khả năng cho sự sống. Việc phát hiện ra những hành tinh như vậy có ý nghĩa rất lớn trong việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Trong tương lai, các nhà khoa học sẽ có thể chụp ảnh trực tiếp các hành tinh ngoài hệ mặt trời gần đó bằng Kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman sắp được phóng và các kính viễn vọng 30m đặt trên mặt đất. Mặc dù công nghệ hiện tại vẫn còn nhiều thách thức đối với các hành tinh đá có kích thước tương tự Trái đất, nhưng khả năng quan sát ngày càng được cải thiện hứa hẹn sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với việc trả lời câu hỏi, "Liệu chúng ta có đơn độc?".

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.

Một tinh vân bí ẩn cách Trái Đất khoảng 10.000 năm ánh sáng đang đặt ra một bí ẩn mới. Cụ thể, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Western ở Canada đã thu được những hình ảnh có độ phân giải cao chưa từng có và dữ liệu quang phổ của tinh vân hành tinh Tc 1 thông qua quan sát bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST).

Họ không chỉ làm sáng tỏ bí ẩn về sự phân bố của các phân tử carbon được gọi là "buckyball", mà còn ghi lại được một cấu trúc kỳ lạ giống như một dấu chấm hỏi ngược, điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Phát hiện 'dải sắt' dài 70 tỷ km trong tinh vân M57 từ kính viễn vọng Webb

Dải sắt dài 70 tỷ km trong tinh vân M57 được phát hiện qua kính viễn vọng Webb, giúp hiểu rõ quá trình hình thành và tiến trình của các tinh vân hành tinh.

Các nhà thiên văn học gần đây đã phát hiện ra một cấu trúc sắt kỳ lạ bên trong tinh vân hình vòng M57 vốn nằm cách Trái đất 2.600 năm ánh sáng. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Cardiff và Đại học College London, do Roger Wesson dẫn đầu, đã sử dụng kính viễn vọng William Herschel trên đảo La Palma, Tây Ban Nha, được trang bị thiết bị WEAVE, để quét tinh vân này. WEAVE có hàng trăm sợi quang học, có khả năng thu thập dữ liệu quang phổ từ các khu vực rộng lớn cùng một lúc.

Sau khi xử lý dữ liệu quan sát, một dải cấu tạo từ sắt ion hóa đã được phát hiện. Ban đầu được cho là tín hiệu nhiễu, nhưng nó đã được xác nhận sau nhiều lần kiểm tra. Kết quả, đó là một dải sắt này dài khoảng 70 tỷ km. Khối lượng của nó tương tự như sao Hỏa. Trong dải sắt này, các nguyên tử sắt bị ion hóa bốn lần, do mất bốn electron, nên chúng tồn tại ở trạng thái plasma nhiệt độ cao. Chúng chỉ phát ra ánh sáng ở các bước sóng cụ thể, khiến chúng vô hình đối với các thiết bị thăm dò không gian cũ.

Ảnh siêu nét của tinh vân có hình dạng giống bộ não người

Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) của NASA đã chụp được hình ảnh sắc nét một tinh vân có hình dáng giống hệt một bộ não người trong không gian.

Tinh vân có biệt danh "Hộp sọ lộ thiên" (Exposed Cranium) được tạo ra bởi một ngôi sao đang hấp hối. Theo các dữ liệu từ kính viễn vọng Không gian James Webb, các lớp khí phức tạp và một rãnh tối chia đôi ở trung tâm, cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn cuối cùng đầy ngoạn mục trong vòng đời của một ngôi sao. Ảnh: NASA.
Tên chính thức của tinh vân đặc biệt trên là PMR 1. Tuy nhiên, với ngoại hình độc đáo trông như một bộ não người nằm trong một hộp sọ trong suốt nên được gọi biệt danh là "Hộp sọ lộ thiên". Ảnh: NASA.
