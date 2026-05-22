Sự thật thú vị về Siêu Trái Đất GJ 251c

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania State đã thông báo về việc phát hiện GJ 251c, một hành tinh ứng cử viên siêu trái đất chỉ cách Trái đất 18 năm ánh sáng, nằm trong vùng có thể sinh sống được, và có khả năng có nước lỏng trên bề mặt.

GJ 251c quay quanh một ngôi sao lùn đỏ và có khối lượng gấp khoảng bốn lần Trái đất, điều này khiến nó rất có khả năng là một hành tinh đá. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu vận tốc xuyên tâm trong 20 năm và phát hiện ra một tín hiệu lực hấp dẫn yếu từ hành tinh này. Công nghệ vận tốc xuyên tâm có thể phát hiện những thay đổi quang phổ tinh tế do lực hút của hành tinh lên ngôi sao chủ của nó bằng cách quan sát sự dịch chuyển Doppler trong quang phổ của ngôi sao chủ.

Ảnh: @Technice.

Kính Viễn vọng thám hiểm các hành tinh trong vùng có thể sinh sống (HPF) của Đại học bang Pennsylvania và máy quang phổ NEID tại Đài quan sát quốc gia Kitt Peak đã đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu này. Sử dụng các thiết bị tiên tiến này, nhóm nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của GJ 251c và phân biệt tín hiệu quỹ đạo của nó với tín hiệu của hành tinh bên trong GJ 251b đã được xác nhận trước đó. Các nhà nghiên cứu cho biết sự hợp tác liên ngành này, kết hợp các quan sát có độ chính xác cao với các phương pháp thống kê, đã cho phép xác định và phân tích tín hiệu ánh sáng sao mờ nhạt.

GJ 251c đặc biệt bởi vị trí tương đối gần, chỉ cách Trái đất 18 năm ánh sáng. Nằm trong vùng có thể sinh sống được, điều đó có nghĩa là nếu điều kiện khí quyển của hành tinh này phù hợp, nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt của nó, tạo ra khả năng cho sự sống. Việc phát hiện ra những hành tinh như vậy có ý nghĩa rất lớn trong việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Trong tương lai, các nhà khoa học sẽ có thể chụp ảnh trực tiếp các hành tinh ngoài hệ mặt trời gần đó bằng Kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman sắp được phóng và các kính viễn vọng 30m đặt trên mặt đất. Mặc dù công nghệ hiện tại vẫn còn nhiều thách thức đối với các hành tinh đá có kích thước tương tự Trái đất, nhưng khả năng quan sát ngày càng được cải thiện hứa hẹn sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với việc trả lời câu hỏi, "Liệu chúng ta có đơn độc?".