Liên danh bệnh viện Gò Công trúng gói thầu hơn 348 tỷ đồng tại Đồng Tháp

Vượt qua đối thủ ở vòng xét duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật, Liên danh bệnh viện Gò Công đã trúng gói thầu hỗn hợp quy mô lớn tại Đồng Tháp.

Hữu Thông

Phát triển hệ thống hạ tầng y tế công cộng mang tính then chốt trong việc nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công (phường Gò Công) có tổng mức đầu tư 381.636.686.756 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đã được phê duyệt nhằm cụ thể hóa định hướng quy mô 350 giường bệnh. Hoạt động đấu thầu qua mạng cho gói thầu hỗn hợp quy mô lớn nhất dự án này vừa hoàn tất, ghi nhận một bài toán tiết kiệm công đáng chú ý cùng những diễn biến phân tách rõ nét ở vòng đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo hồ sơ, gói thầu "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt trang thiết bị" (Mã thông báo mời thầu: IB2600104011) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá dự toán gói thầu được phê duyệt ở mức 360.963.172.566 đồng. Sau quá trình chuẩn bị và thẩm định, ngày 18/05/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-BQLDADDCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Văn bản do Giám đốc Ban ký quyết định lựa chọn đơn vị trúng thầu là Liên danh bệnh viện Gò Công.

Nguồn: MSC

Dữ liệu phê duyệt từ quyết định cho thấy giá trúng thầu của Liên danh bệnh viện Gò Công được xác định cụ thể là 348.517.625.000 đồng. Tổ hợp trúng thầu này được cấu thành từ 6 thành viên pháp nhân với vai trò và mã số thuế định danh rõ ràng bao gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn (Mã số thuế: 0303292859 - Liên danh chính); Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa (Mã số thuế: 0313550269 - Liên danh phụ); Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Khải Hoàn (Mã số thuế: 0311295965 Liên danh phụ); Công ty TNHH Trang trí Nội thất Mộc Thành Văn (Mã số thuế: 0304620021 - Liên danh phụ); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Toàn Phát (Mã số thuế: 0312674400 - Liên danh phụ) và Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (Mã số thuế: 0302213126 - Liên danh phụ).

So với giá gói thầu ban đầu là 360.963.172.566 đồng, giá trị giảm giá thông qua công tác đấu thầu công khai đạt 12.445.547.566 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 3,44%. Đây là hợp đồng kinh tế ký kết theo hình thức đơn giá cố định với tổng thời gian thực hiện kéo dài trong 600 ngày.

Biên bản mở thầu trên hệ thống ghi nhận có tổng cộng 02 nhà thầu (Liên danh) tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Bên cạnh tổ hợp 6 thành viên trúng thầu kể trên, Liên danh nhà thầu thi công Bệnh viện Gò Công (gồm tổ hợp các mã số thuế thành viên: 1200606600, 0400124465, 0312006712, 0100109191) đã phải dừng bước trước vòng đánh giá tài chính. Theo báo cáo tổng hợp đánh giá hồ sơ dự thầu của đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Minh Anh, hồ sơ của liên danh bị loại này không đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về mặt kỹ thuật tại các tiêu chí số 1.1; 1.2 và 3.3 thuộc Mục 3 về tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật quy định trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Dưới góc nhìn pháp lý chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ, các gói thầu mang tính chất hỗn hợp bao gồm cả xây lắp và cung cấp thiết bị chuyên dùng y tế luôn đòi hỏi quy chuẩn kỹ thuật hết sức khắt khe. Việc sàng lọc chặt chẽ, loại bỏ các nhà thầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ bước xét duyệt ban đầu là công tác cần thiết để bảo đảm chất lượng công trình y tế sau khi hoàn thành. Tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư thể hiện qua việc công khai chi tiết lý do trúng trượt, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư công tại địa phương.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT TRONG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Hoạt động đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) đối với các gói thầu hỗn hợp quy mô lớn bao gồm cả hạng mục thi công xây dựng và cung cấp trang thiết bị chuyên dùng y tế được điều chỉnh nghiêm ngặt bởi pháp luật về lựa chọn nhà thầu nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn công trình. Cụ thể:

1. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn được thiết lập công khai trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT):

Việc đánh giá mức độ đáp ứng về mặt kỹ thuật của nhà thầu được thực hiện dựa trên các tiêu chí cụ thể như: giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, chất lượng hàng hóa trang thiết bị đề xuất, tiến độ thực hiện và năng lực của đội ngũ nhân sự chủ chốt.

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn bắt buộc quy định tại Mục 3 về Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật mới được xem xét, chuyển sang bước đánh giá tiếp theo.

2. Hệ quả pháp lý khi không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật:

Quy trình xét duyệt hồ sơ được phân định rõ ràng nhằm loại bỏ các rủi ro kỹ thuật ngay từ bước xét duyệt ban đầu:

Đối với các gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, tổ chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu có trách nhiệm rà soát chi tiết từng tiêu chí kỹ thuật. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng bất kỳ tiêu chí bắt buộc nào (ví dụ như việc không đạt các tiêu chí số 1.1; 1.2 và 3.3 thuộc Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật tại gói thầu thuộc dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công), hồ sơ đó sẽ lập tức bị kết luận là không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

Theo quy định pháp luật, những hồ sơ dự thầu không đạt yêu cầu ở bước đánh giá kỹ thuật sẽ bị loại bỏ công khai và không được tiếp tục mở hoặc xem xét, xếp hạng ở bước đánh giá về mặt tài chính (giá dự thầu).

