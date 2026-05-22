Vụ loạt thuốc Đông y không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa, lương y cảnh báo rủi ro

Cơ quan chức năng đang tìm các nạn nhân mua phải thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, nhằm xử lý nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng.

Danh sách các loại thuốc Đông y không rõ nguồn gốc

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 7/2024 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Văn Anh (SN 1997, ở tổ dân phố Cao Bắc, phường Nghi Sơn); Lê Văn Thiệu (SN 1978, ở thôn Vĩnh Xuân, xã Thiệu Quang); Đỗ Thị Nhung (SN 1987, ở thôn Cao Nhân 1, xã Thiệu Quang); Trần Thị Thủy (SN 1986, ở tổ dân phố 5 Quảng Giao, phường Nam Sơn) và Nguyễn Văn Dân (SN 1993, xã Quảng Ngọc) cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa có hành vi mua các sản phẩm là thuốc Đông y không rõ nguồn gốc rồi quảng cáo (trên mạng Internet), thổi phồng công dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua hàng trên khắp cả nước.

Các loại sản phẩm được nhóm này tung ra thị trường bao gồm "Cao viên khớp Bách Thảo", "Thanh nhãn đan", "An vị khang", "Mộc Thanh Khớp", "Tiểu đường Bà Thanh", "Nhãn Tâm An", "Tiêu trí bà Thanh", "Tiêu trĩ đan", "An trĩ vương" và "Đại hoàng đan"...

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, với thủ đoạn tinh vi trên, các đối tượng đã bẫy được rất nhiều khách hàng nhẹ dạ cả tin trên phạm vi toàn quốc.

Công an thông báo tìm người bị hại

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn cấp, tìm kiếm các nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức quảng cáo, thổi phồng công dụng và bán các loại thuốc Đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đề nghị khách hàng từng mua các loại thuốc trên liên hệ với Công an tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Số 15 Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Cường, số điện thoại: 0904.796.889 để giải quyết, đảm bảo quyền lợi.

Sản phẩm thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, xuất xứ được các đối tượng quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội. Ảnh baothanhhoa.vn

​Những rủi ro trực tiếp đối với người bệnh





Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một lương y của Viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh cho biết, sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc, kém chất lượng sẽ gặp những rủi ro với sức khỏe. Cụ thể:

Nguy cơ nhiễm độc và dị ứng cấp tính: Nhiều loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc thường sử dụng những "thảo dược rác", thảo dược thu hái tự phát thường lẫn lộn tạp chất, nấm mốc, tồn dư thuốc trừ sâu hoặc kim loại nặng. Khi quy trình xay nghiền, sấy khô không đảm bảo vệ sinh, các độc tố này sẽ tấn công cơ thể, nhẹ thì gây dị ứng toàn thân, nặng thì dẫn đến nhiễm độc gan, thận cấp tính.

Đánh mất "thời gian vàng" điều trị: Do không được phối ngũ (kết hợp) theo tỷ lệ dược tính chuẩn xác, các sản phẩm này hoàn toàn không có giá trị trị liệu. Việc lạm dụng chúng khiến người bệnh vô tình trì hoãn các phác đồ y khoa chính thống, dẫn đến tình trạng viêm sưng nghiêm trọng hơn, thậm chí gây teo cơ, biến dạng khớp.

Hệ lụy mạn tính nguy hiểm: Sử dụng lâu dài sẽ tàn phá chức năng gan, thận và làm rối loạn hệ tiêu hóa. Đáng quan ngại hơn, nhiều loại thuốc đông y rao bán trên mạng xã hội hiện nay thường bị lén lút trộn thêm tân dược (thuốc Tây y) để tạo hiệu ứng giảm đau thần tốc giả tạo, dễ dẫn đến suy gan, suy thận mãn tính và xuất huyết dạ dày.

Sản phẩm thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nguồn thuonghieucongluan.com.vn

Cảnh giác trước tội phạm buôn bán thuốc đông y giả

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, lực lượng Công an khuyến cáo người dân: Chỉ mua thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc hoặc cơ sở đông y được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Không tin vào các quảng cáo thuốc “chữa bách bệnh”, “chữa khỏi hoàn toàn” trên mạng xã hội. Khi mua thuốc cần kiểm tra rõ nguồn gốc, nhãn mác, hạn sử dụng và giấy phép lưu hành. Không tự ý sử dụng các loại thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các cơ sở, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, đề nghị người dân kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an đề nghị mỗi người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Theo quy định của pháp luật, hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý rất nghiêm khắc. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, tại Điều 194, người có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh có thể bị phạt tù từ 02 năm đến tù chung thân, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.