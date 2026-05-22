Gói thầu 1,1 tỷ đồng tại xã Lộc Hưng: Tiết kiệm ngân sách 153 nghìn đồng

Trong công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng hệ thống văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC được ban hành nhằm bảo đảm tối đa tính Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế.

Vừa qua, dự án "Xây dựng nhà vệ sinh, nhà xe, sân bê tông và một số hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Lộc Điền B", do UBND xã Lộc Hưng làm chủ đầu tư đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cùng kết quả tiết kiệm ngân sách khá khiêm tốn.

Quy trình chỉ định thầu nhanh chóng và kết quả tiết kiệm chỉ 153 nghìn đồng

Được biết, dự án Xây dựng nhà vệ sinh, nhà xe, sân bê tông và một số hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Lộc Điền B được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 02/03/2026, do Chủ tịch UBND xã Lộc Hưng ký ban hành. Đến ngày 18/5/2026, UBND xã Lộc Hưng tiếp tục ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho gói thầu xây lắp của dự án.

Đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu được UBND xã Lộc Hưng áp dụng cho gói thầu xây lắp với giá trị 1.110.653.277 đồng là "Chỉ định thầu rút gọn". Chỉ một ngày sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành, ngày 19/5/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Hưng đã ký Quyết định số 882/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên.

Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Trang trí nội thất Khang Thịnh (MST: 0305956840). Giá trúng thầu được công bố là 1.110.500.000 đồng. Thực hiện phép tính toán so sánh giữa giá gói thầu 1.110.653.277 đồng và giá trúng thầu 1.110.500.000 đồng, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách xã chỉ vỏn vẹn 153.277 đồng. Đây là một con số tiết kiệm thấp, chưa tới 0,02% giá trị gói thầu.

Quyết định số 882/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án "Xây dựng nhà vệ sinh, nhà xe, sân bê tông và một số hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Lộc Điền B" . (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu và góc nhìn pháp lý

Công ty TNHH Xây dựng - Trang trí nội thất Khang Thịnh (địa chỉ tại Phường Tân Thới Hiệp, TP HCM) vốn là một đơn vị tham gia nhiều dự án đầu tư công. Hệ thống phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 118.002.807.000 đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh rằng, chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu mang tính khu biệt, hạn chế cạnh tranh. Do đó, Luật Đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định rất chặt chẽ về các trường hợp được áp dụng. Đặc biệt, đối với các gói thầu xây lắp thông thường, hạn mức chỉ định thầu có quy định cụ thể là không quá 1 tỷ đồng. Gói thầu tại Trường Tiểu học Lộc Điền B có giá trị lên tới hơn 1,1 tỷ đồng, vượt ngưỡng hạn mức chỉ định thầu thông thường. Do đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho dự án này đòi hỏi chủ đầu tư phải chứng minh được tính chất đặc biệt khẩn cấp hoặc các trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật. Nếu không thỏa mãn các điều kiện về tính cấp bách, việc áp dụng quy trình chỉ định thầu có nguy cơ sai lệch so với tinh thần của Luật Đấu thầu 2023.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

​