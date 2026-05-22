Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump gửi tới Iran

Ông Trump tuyên bố Mỹ phản đối việc thu phí với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và Iran sẽ không được phép giữ lại uranium làm giàu cao.   

An An (Theo MEM)

Tổng thống Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố Mỹ phản đối bất kỳ khoản phí nào đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và cam kết sẽ không để Iran giữ lại uranium làm giàu ở mức cao, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

“Chúng tôi không muốn mức phí nào được áp đặt tại eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Hiện tại họ không thu phí”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump cho rằng Iran đang chịu tổn thất tài chính nghiêm trọng do các hạn chế đối với hoạt động vận tải biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Khi được hỏi liệu Iran có thể giữ lại kho dự trữ uranium làm giàu cao trong bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai hay không, ông Trump trả lời thẳng thừng là "Không".

“Không, chúng tôi sẽ lấy uranium làm giàu cao, không để họ (Iran) giữ lại nó. Chúng tôi không cần nó. Chúng tôi có lẽ sẽ tiêu hủy lượng uranium này sau khi lấy được”, ông Trump nói.

Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Hiện tại, chúng tôi đang đàm phán, và chúng ta sẽ chờ xem sao, nhưng chúng tôi sẽ lấy được lượng uranium làm giàu (của Iran) bằng cách này hay cách khác. Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông chủ Nhà Trắng nói tiếp.

Ông Trump cho biết, Mỹ đang theo dõi các cuộc đàm phán được cho là giữa Iran và Oman về khả năng áp dụng phí qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ kiểm soát hoàn toàn hoạt động hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Khi được hỏi liệu có chấp nhận việc Iran đàm phán với Oman để chính thức hóa việc thu phí đối với các tàu qua lại eo biển Hormuz hay không, ông Trump nói: “Chúng tôi đang xem xét; chúng tôi có nghe nói về việc này”.

Ông Trump tiếp tục khẳng định rằng Mỹ đã thực thi một cuộc phong tỏa hiệu quả trong khu vực.

“Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, như các bạn đã biết. Cuộc phong tỏa đã đạt hiệu quả 100%. Không ai có thể vượt qua. Nó như một bức tường thép vậy”, ông Trump nhấn mạnh.

Căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 nhờ sự trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad không đạt được thỏa thuận lâu dài. Sau đó, ông Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn, đồng thời duy trì phong tỏa đối với các tàu di chuyển đến hoặc đi từ các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump nói cuộc đàm phán Mỹ - Iran đang ở 'giai đoạn cuối'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đang ở "giai đoạn cuối".

New York Post đưa tin, Tổng thống Trump ngày 20/5 tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang ở "giai đoạn cuối", đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ sẽ có những biện pháp cứng rắn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

"Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán với Iran. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hoặc là chúng ta đạt được thỏa thuận, hoặc là chúng ta sẽ phải làm một số việc hơi khó chịu, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra", Tổng thống Trump nói trước các phóng viên tại căn cứ liên hợp Andrews hôm 20/5.

Hé lộ 5 yêu cầu của Mỹ trong đề xuất hòa bình với Iran

Truyền thông Iran đưa tin Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào" trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran.

Truyền thông Iran đưa tin ngày 17/5, Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào" trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến nổ ra từ ngày 28/2.

"Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào nhưng lại muốn đạt được những điều mà họ không thể có được khi gây chiến. Điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán", hãng Mehr đưa tin.

Iran nói về trở ngại lớn nhất trong cuộc đàm phán với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, sự thiếu tin tưởng vẫn là rào cản lớn nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ. 

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15/5 cho biết sự thiếu tin tưởng là trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ, đồng thời khẳng định rằng Tehran sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ ngoại giao, đặc biệt là từ Trung Quốc, để giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc

