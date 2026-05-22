Kiểm tra sữa a2 tại Việt Nam: Không phát hiện vi khuẩn, độc tố trong mẫu thử

Bộ Y tế thông tin về kiểm tra và thu hồi các lô sữa công thức a2 Platinum Premium của Mỹ, xác nhận công ty không kinh doanh sản phẩm bị cảnh báo tại Việt Nam

Liên quan đến thông tin cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) tại thị trường Hoa Kỳ. Ngày 04/5/2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn số 750/ATTP-SP gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố đề nghị rà soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường đối với sản phẩm trên, đồng thời, Cục có công văn số 749/ATTP-SP gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đề nghị rà soát việc kinh doanh sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử.

Kết quả kiểm tra của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình

Cụ thể, ngày 16/5/2026, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình có văn bản số 480/BC-ATTP báo cáo về kết quả rà soát, kiểm tra đối với sản phẩm trên. Theo đó:- Chi cục không tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron).

Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành, địa chỉ: Xóm 18, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay là phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình), được cấp 6 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và thực hiện tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu “a2”.

Do sản phẩm thuộc diện cảnh báo theo Công văn số 750/ATTP-SP ngày 04/5/2026 có cùng nhãn hiệu “a2”, ngày 15/5/2026 Chi cục đã làm việc với Công ty để rà soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm liên quan. Căn cứ các hồ sơ, tài liệu của Công ty cung cấp, Chi cục chưa phát hiện Công ty nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) do Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) sản xuất, thuộc diện cảnh báo theo Công văn 750/ATTP-SP ngày 04/5/2026 của Cục An toàn thực phẩm.

Nhà phân phối khẳng định sản phẩm tại Việt Nam an toàn, đạt chuẩn

Và ngày 20/5/2026, Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Sống Lành có văn bản số 2005-2026/CV-PL báo cáo: Công ty đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối. kết quả xác định Công ty không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu thông tại thị trường Việt Nam đối với 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Hoa Kỳ nêu trên. Các sản phẩm sữa a2 hiện do Công ty kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất dành cho thị trường Úc/New Zealand và không thuộc các lô sản phẩm bị cảnh báo tại Hoa Kỳ.

Phiếu kết quả kiểm nghiệm. Ảnh chụp màn hình/Nguồn Cục An toàn thực phẩm

Các sản phẩm sữa a2 do Công ty phân phối tại Việt Nam: Được nhập khẩu chính ngạch; Có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật; Có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát mã lô và hệ thống phân phối rõ ràng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, Công ty đã chủ động gửi 08 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu sản phẩm đều không phát hiện vi khuẩn (vi khuẩn sinh độc tố Cereulide) và độc tố Cereulide có trong các mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm.

Công ty cam kết: Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xác minh và quản lý chất lượng sản phẩm; Minh bạch thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.