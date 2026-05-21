Cảnh tượng tráng lệ của Tinh vân Não

Nhiếp ảnh gia thiên văn nghiệp dư David Joyce đến từ Kentucky, Mỹ, gần đây đã chụp được một bức ảnh ngoạn mục về không gian sâu thẳm. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp thể hiện "những tia sáng cuối cùng của một siêu tân tinh đã chết cách đây 10.000 năm". Thực chất, hình ảnh này cho thấy tàn dư của siêu tân tinh CTB 1, còn được gọi là "Tinh vân Tỏi" hoặc "Tinh vân Não" vì hình dạng của nó giống cả củ tỏi và não người.

Khối bong bóng vũ trụ khổng lồ này nằm trong chòm sao Cassiopeia thuộc Dải Ngân hà, cách Trái đất khoảng 9.132 năm ánh sáng. Nó thực chất là tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh xảy ra cách đây khoảng 10.000 năm trước, và nó vẫn phát ra ánh sáng mờ nhạt từ sóng vô tuyến, tia X và ánh sáng khả kiến nhìn thấy được. Đám mây khí này tiếp tục giãn nở ra ngoài, tương tác với vật chất giữa các vì sao xung quanh để tạo ra những cấu trúc ánh sáng và bóng tối đan xen ngoạn mục.

Ảnh: @David Joyce.

Vụ nổ siêu tân tinh này không chỉ thổi bay các lớp ngoài mà còn tạo ra một sao neutron cực kỳ đặc – còn gọi là một sao xung. Theo quan sát của Kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi của NASA, sao xung này đang di chuyển ra xa nơi nó hình thành với tốc độ lên đến 4 triệu km/giờ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Space.com, Joyce cho biết: "Thật sự rất khó để chụp ảnh tinh vân này ở vùng ngoại ô bị ô nhiễm ánh sáng. Bầu trời nơi tôi thăm dò thuộc loại Bortle 7 (rất sáng), vì vậy tôi đã phải phơi sáng hơn 50 giờ mới có thể thấy được các chi tiết". Joyce đã sử dụng kính viễn vọng Schmidt-Cassegrain 8 inch, máy ảnh ZWO và nhiều bộ lọc khác nhau để tỉ mỉ ghi lại ánh sáng sao từ tinh vân này.

Ngày nay, hình ảnh Tinh vân Não này không chỉ thể hiện kỹ năng kỹ thuật cá nhân mà còn là lời tri ân đến chu kỳ kỳ diệu của sự sống trong vũ trụ. Vụ nổ siêu tân tinh kinh hoàng thời đó đã biến thành ánh sáng và bóng tối huyền bí trên bầu trời đêm, nhắc nhở chúng ta rằng, sự chết đi của các vì sao, các siêu tân tinh cũng có thể tạo ra vẻ đẹp tráng lệ nhất trong vũ trụ.