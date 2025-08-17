Cơ sở kinh doanh thực phẩm đã bốc mùi ở Thanh Hóa bị phạt 25 triệu đồng

Lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện 150 kg nhộng ong, 600 kg nhái và 400 kg bọ xít đã bốc mùi hôi và không có nguồn gốc xuất xứ ở một cơ sở kinh doanh.

Ngày 17/8, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Sao Vàng tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Phạm Đình Thành (thôn 3, xã Sao Vàng).

Quá trình kiểm tra, phát hiện cơ sở đang kinh doanh các loại côn trùng, động vật đã qua sơ chế, đóng gói sẵn dùng làm thực phẩm gồm 150 kg nhộng ong, 600 kg nhái và 400 kg bọ xít đã bốc mùi hôi, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Hiện, Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính hành vi "Kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền 25 triệu đồng; buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trị giá hơn 37 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lào Cai: Thu giữ hơn 3.200kg thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc: