Xã hội

Cơ sở kinh doanh thực phẩm đã bốc mùi ở Thanh Hóa bị phạt 25 triệu đồng

Lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện 150 kg nhộng ong, 600 kg nhái và 400 kg bọ xít đã bốc mùi hôi và không có nguồn gốc xuất xứ ở một cơ sở kinh doanh.

Thanh Hà

Ngày 17/8, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Sao Vàng tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Phạm Đình Thành (thôn 3, xã Sao Vàng).

anh-bai.png

Quá trình kiểm tra, phát hiện cơ sở đang kinh doanh các loại côn trùng, động vật đã qua sơ chế, đóng gói sẵn dùng làm thực phẩm gồm 150 kg nhộng ong, 600 kg nhái và 400 kg bọ xít đã bốc mùi hôi, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Hiện, Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính hành vi "Kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền 25 triệu đồng; buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trị giá hơn 37 triệu đồng.

Sốt mạng

Bất an với thực phẩm bẩn, nhiều người mua "đồ quê" dự trữ

Giữa "ma trận" nguồn gốc và chất lượng thực phẩm hiện nay, xu hướng tìm về "đồ quê" chính gốc đang là giải pháp được ưu tiên của nhiều gia đình thành thị.

Nỗi lo về thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ hay chứa hóa chất độc hại đang ngày càng trở thành một "ám ảnh" thường trực của người tiêu dùng, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Trong bối cảnh đó, một xu hướng mới đang dần hình thành: nhiều gia đình, đặc biệt là những người có điều kiện và ý thức về sức khỏe, tìm về các nguồn "đồ quê" chính gốc, mua sắm số lượng lớn để dự trữ, nhằm đảm bảo bữa ăn an toàn cho gia đình.

thuc-pham-ban.jpg
Xu hướng tìm về các nguồn "đồ quê" chính gốc được nhiều người lựa chọn.
Sống Khỏe

Thực phẩm bẩn tràn lan... nếu lên bàn ăn, hậu quả khôn lường

Cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ các vụ thực phẩm bẩn số lượng lớn khiến người tiêu dùng hoang mang. Nếu không bị phát hiện, chúng sẽ gây hậu quả khôn lường.

Những vụ việc về thực phẩm bẩn gần như xảy ra liên tục ở các địa phương thời gian gần đây khi lực lượng chức năng ra quân rà soát, kiểm tra.

Liên hoàn thực phẩm bẩn bị thu giữ

Xã hội

Tiêu hủy 30 tấn thực phẩm đông lạnh nhiễm bẩn ở Đồng Nai

Cơ quan chức năng Đồng Nai xử phạt hơn 200 triệu đồng, tiêu hủy số hàng đông lạnh chứa vi khuẩn Salmonella, không hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 30.399 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, có mẫu bị ô nhiễm vi sinh vật nguy hiểm.

Lô thực phẩm bị tiêu hủy gồm: vú heo, dồi trường heo, sụn gà, trứng gà non, lườn ngỗng, gà ủ muối… Trước đó, vào chiều 4/4/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại khu phố 10, phường Xuân An, TP Long Khánh, do ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1995, ngụ TP Long Khánh) làm chủ.

