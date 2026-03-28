Cổ nhân dặn, 5 cây cảnh bảo hộ ngôi nhà, 'báu vật' thu hút tài lộc

Người xưa rất coi trong việc lựa chọn trồng các cây cảnh trồng trong nhà hay ngoài sân vườn. Những cây cảnh có ý nghĩa tốt lành thường được chú trọng hàng đầu.

Có 1 số cây cảnh có tuổi thọ rất cao, được người xưa coi là báu vật bảo vệ ngôi nhà, càng trồng lâu càng có ý nghĩa trong việc thu hút tài lộc, chiêu rước phước lành cho gia đình.

Việc trồng một cây cảnh có tuổi thọ cao trong nhà không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống và thanh lọc không khí, mà còn mang lại may mắn cho chủ nhà, trở thành vật hộ mệnh bảo vệ gia đình. Bạn hãy xem những cây cảnh nào sống 1000 năm mà người xưa coi trọng nhé!

Người xưa dặn: Trồng huyết rồng trong sân xua đuổi tà ma và bảo vệ gia đình

Cây huyết rồng có nhiều tên gọi như đại lộc, huyết dụ, huyết long, phất dụ rồng, phát tài núi, tên khoa học là Dracaena draco L, thuộc họ thực vật Dracaenaceae – Bồng bồng.

Cây huyết rồng là một loại cây nhiệt đới có thể tạo điểm nhấn màu sắc độc đáo cho bất kỳ phòng khách, phòng làm việc hay ban công nào, ngay lập tức nâng tầm phong cách nội thất và phục vụ mục đích trang trí.

Lá dài, màu xanh đậm được sắp xếp gọn gàng theo hình chiếc ô với những đường nét mượt mà, và tên gọi của nó xuất phát từ nhựa cây màu đỏ.

Cây huyết rồng có tuổi thọ đáng kinh ngạc; cây huyết rồng lâu đời nhất được biết đến trên thế giới được cho là đã sống hơn 8.000 năm, thực sự là một ngôi sao đơn độc trong thế giới thực vật.

Do đó, người xưa tin rằng cây huyết rồng sở hữu năng lượng tích cực mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ nhà cửa và xua đuổi tà ma.

Đặc biệt, như một biểu tượng của sức sống, cây cảnh này được người xưa xem là vật dẫn đường cho sự giàu có và may mắn, khiến chúng trở thành vật phẩm tốt lành cho gia đình.

Người xưa dặn: Trồng bạch quả trong sân thu hút tài lộc, gia đình trường tồn

Cây bạch quả (Ginkgo biloba) còn có tên gọi khác là ngân hạnh, dẻ quạt, là loài cây thân gỗ thuộc họ Bạch quả (Ginkgoaceae), được biết đến như một hóa thạch sống trong giới thực vật.

Lá của nó đặc biệt độc đáo, có hình dạng giống như chiếc quạt. Chúng có màu xanh lục vào mùa xuân và mùa hè, nhưng chuyển sang màu vàng óng vào mùa thu, tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Cây bạch quả thường được gọi là “hóa thạch sống” vì tổ tiên của nó đã xuất hiện từ hơn 200 triệu năm trước, trong thời đại khủng long. Trên thế giới có nhiều cây bạch quả có tuổi thọ hàng nghìn năm, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cây bạch quả tượng trưng cho sự trường thọ và sức sống mãnh liệt. Sự phát triển ổn định của chúng cũng thể hiện sự hòa thuận và ổn định trong gia đình.

Người xưa tin rằng loại cây này thu hút năng lượng tích cực vào nhà, thúc đẩy sự hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình và tượng trưng cho sức khỏe và tuổi thọ.

Lá của cây bạch quả chuyển sang màu vàng vào mùa thu, giống như bạn có cây vàng trong nhà. Do đó, người xưa cho rằng bạch quả biểu trưng cho sự vương giả, thịnh vượng, giàu có.

Trồng cây cảnh này ở sân vườn có tác dụng mang lại sự giàu có và là loại cây cát tường rất tốt có tác dụng xua đuổi tà ma, thu hút tài lộc.

Cây bạch quả phát triển tốt dưới ánh nắng mặt trời, chịu được lạnh và hạn hán, và có khả năng thích nghi cao.

Khi trồng trong chậu, chúng có thể được cắt tỉa và uốn nắn để trở thành những cây bonsai thu nhỏ độc đáo, tạo thêm nét thanh lịch mộc mạc khi đặt gần cửa sổ hoặc trên bàn.

Người xưa dặn: Trồng tùng La Hán trong sân mang lại sự bình yên

Cây cảnh tùng La Hán (Podocarpus macrophyllus) có lá nhỏ, mỏng manh với màu sắc tươi sáng và hình dáng đẹp.

Chu kỳ sinh trưởng dài của nó khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu trong nghệ thuật bonsai. Kết hợp nó với đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối có thể tạo ra phong cách cổ điển, tạo điểm nhấn thị giác hấp dẫn trong nhà.

Cây cảnh này cũng có tuổi thọ rất cao, thường sống từ vài chục năm đến hàng trăm năm. Trong điều kiện chăm sóc lý tưởng, tùng la hán có thể sống lâu hơn, thậm chí những cây cổ thụ quý hiếm có thể đạt tới hàng trăm, thậm chí hơn 1000 năm tuổi.

Theo người xưa, cây cảnh này được cho là sở hữu những đặc tính bảo vệ và may mắn mạnh mẽ, có khả năng xua đuổi tà ma và mang lại sự bình yên cho gia đình.

Sức sống mãnh liệt của nó có thể điều chỉnh trường năng lượng của một ngôi nhà, mang lại năng lượng tích cực và giúp mọi người luôn tràn đầy năng lượng.

Người xưa cũng cho rằng, cây cảnh này tượng trưng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp và sự tích lũy tài sản liên tục.

Cây tùng La Hán cần môi trường ấm áp với ánh sáng khuếch tán, ưa đất màu mỡ và cực kỳ chịu được việc cắt tỉa. Với việc cắt tỉa đúng cách, nó có thể được tạo hình thành những hình dạng độc đáo, càng làm nổi bật vẻ đẹp nghệ thuật của nó.

Người xưa dặn: Trồng mộc hương trong sân thu hút quý nhân

Cây cảnh mộc hương là loài cây thường xanh quanh năm và nở hoa rộ vào mùa thu, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Khi nở hoa rực rỡ, chúng chắc chắn sẽ làm cho tâm trạng phấn chấn, xua tan lo lắng và mang lại năng lượng tích cực. Cho dù trồng trên ban công hay trong sân vườn, loài cây này đều có thể làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Cây mộc hương được coi là cây may mắn, người xưa tin rằng gia đình nào có cây mộc hương sẽ gặp được người giúp đỡ, vì vậy người xưa mới có câu "trồng mộc hương trong sân, quý nhân đừng trước cửa".

Tuổi thọ cao của cây mộc hương cũng tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ của các thành viên trong gia đình, nên rất thích hợp làm quà tặng cho người lớn tuổi.

Khi trồng cây mộc hương, cần đủ ánh nắng mặt trời, nước và phân bón phù hợp. Tất nhiên, việc tỉa cành đúng cách cũng sẽ giúp cây có hình dáng đẹp hơn.

Người xưa dặn: Trồng thiết mộc lan trong sân, hấp thụ năng lượng tích cực, mang lại may mắn

Cây cảnh thiết mộc lan (Dracaena fragrans) thiết mộc lan, phất dụ thơm hoặc cây phát tài, là một loại cây cảnh thân gỗ có nguồn gốc từ Tây Phi, thuộc chi Dracaena.

Loại cây này có vẻ ngoài độc đáo, hình dáng cao, thẳng, lá gọn gàng, mọc hướng lên trên, với những chiếc lá tuyệt đẹp, xanh bóng và thanh lịch.

Đúng như tên gọi, đây là một loại cây sống lâu năm; sức sống mạnh mẽ của nó tượng trưng cho sự ổn định và bình yên trong gia đình, biến nó thành một người bảo vệ xanh có thể đồng hành cùng các thành viên trong gia đình trong nhiều năm.

Theo người xưa, cây cảnh thiết mộc lan tượng trưng cho sự giàu sang, đem lại phúc lộc cho gia chủ.

Người xưa cũng cho rằng, thiết mộc lan được tin là hấp thụ năng lượng tích cực, xua đuổi điều xấu, đem lại may mắn cho gia đình.

Theo người xưa, 5 cây cảnh này được cho là mang lại may mắn và xua đuổi tà ma, không chỉ thể hiện sức sống mạnh mẽ và tuổi thọ cao, mà còn mang ý nghĩa và chức năng biểu tượng độc đáo trong phong thủy.

Chúng có thể làm đẹp môi trường sống, cải thiện chất lượng không khí, mang lại may mắn cho các thành viên trong gia đình, tăng cường sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc