4 cây cảnh nhà giàu thích trồng trong phòng khách, hút tài lộc

Người giàu rất coi trọng việc lựa chọn cây cảnh để bài trí cho ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà thực sự tinh tế cần có một chậu cây xanh thanh lịch để nâng tầm toàn bộ không gian.

Những cây cảnh mà người giàu lựa chọn không chỉ đẹp, sang trọng, bề thế mà còn phải có ý nghĩa phong thủy tốt lành, thu hút tài lộc, tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát triển của gia đình.

Dưới đây là 4 cây cảnh dễ chăm sóc đẹp mắt, sang trọng, có thể tạo thêm điểm nhấn phong cách trong phòng khách. Nếu bạn chưa giàu cũng có thể nâng tầm ngôi nhà của mình bằng những cây cảnh này nhé!

Cây cảnh có vẻ đẹp điêu khắc

Cây cảnh: Bàng Singapore

Bàng Singapore (Fiddle-leaf fig) là một loại cây bụi nhỏ thuộc họ cây đa Sangaceae. Nó có thể phát triển rất cao. Những chiếc lá giống như chiếc quạt, lại giống như cây đàn vĩ cầm nhỏ rất nổi bật.

Với những cành mọc thẳng đứng, cây cảnh này là điểm nhấn thị giác trong những căn hộ và phòng khách rộng lớn.

Cây cảnh có vẻ đẹp điêu khắc, lấp đầy những khoảng trống một cách hoàn hảo mà không gây cảm giác chật chội hay ngột ngạt. Khi được đặt ở đó, nó giống như một bức tranh trang trí sống động, giúp ngôi nhà sang trọng, tươi tắn.

Cây cảnh này cũng có ý nghĩa phong thủy rất tốt lành. Những chiếc lá rộng, màu xanh ngọc bích như đàn vĩ cầm gợi lên cảm giác tĩnh lặng và thanh thản. Như thể, giữa một thế giới ồn ào, nó vẫn giữ được sự điềm tĩnh và bình lặng, không bị lay động bởi những xáo trộn bên ngoài.

Cây cảnh này cũng tượng trưng cho may mắn và điềm lành. Tán lá xanh tươi và sức sống mãnh liệt của cây bàng Singapore tượng trưng cho sự phát triển và lan tỏa không ngừng của may mắn và phước lành.

Đặt cây cảnh này ở nhà hoặc trong văn phòng giống như mời gọi năng lượng tốt lành vào cuộc sống, mang lại sự suôn sẻ và một tương lai tươi sáng.

Lá bàng to, tròn và xanh tốt quanh năm được tin là giúp gia chủ chiêu tài, hút lộc và mang lại may mắn.

Hình dáng duyên dáng của nó, như một thiên thần hộ mệnh, lặng lẽ lan tỏa bầu không khí tích cực và vui tươi vào không gian, giúp mọi người cảm nhận được phước lành và sự bảo vệ từ thiên nhiên giữa những bộn bề cuộc sống hàng ngày.

Hơn nữa, cây cảnh còn mang ý nghĩa về sự thanh lịch và cao quý. Những cành thẳng đứng và tán lá xòe rộng duyên dáng toát lên vẻ trang nhã. Sự thanh lịch này không phải là sự kiêu ngạo, xa cách, mà là một vẻ cao quý kín đáo và sâu sắc.

Giống như một quý ông hay quý bà lịch thiệp, nó khiêm tốn và giản dị, nhưng lại tỏa ra sức hút quyến rũ một cách tự nhiên.

Hãy đặt cây cảnh ở nơi có nhiều ánh nắng. Cây này rất ưa ánh sáng. Nên để đất khô giữa các lần tưới nước. Thường xuyên phun sương lên lá và bón phân hai hoặc ba lần một năm, cây sẽ phát triển rất mạnh mẽ.

Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Cây trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa), với những chiếc lá tự nhiên xốp và có đường vân mềm mại, sở hữu vẻ đẹp thanh tao, mộc mạc, đậm chất wabi-sabi, rất phù hợp với phong cách Scandinavia và tối giản.

Nó quanh năm xanh tốt, lá hình thù kỳ lạ, xẻ nứt giống như lưng rùa, lá to, thân dày, rễ khí sinh phát triển tốt, giống như dây điện chạy quanh co.

Cây cảnh này trở nên phổ biến trong vài năm gần đây, không chỉ có giá trị làm cảnh cao mà còn có khả năng thanh lọc mạnh mẽ.

Ngoài sự giàu có và cát tường do lá to mang lại, cây cảnh này còn mang ý nghĩa "phúc lộc và tuổi thọ gia tăng". Giữ một chậu trầu bà lá xẻ ở nhà không chỉ mang lại điềm lành và có thể lọc sạch nhiều loại khí độc hại.

Cây cảnh này cũng được mệnh danh là chuyên gia nhỏ trong việc tạo ẩm. Trồng cây cảnh lá lớn này trong phòng cthể làm cho môi trường không khí trong nhà bạn trong lành và sạch sẽ hơn.

Cây cảnh này cũng cực kỳ dễ chăm sóc nhưng lại tạo nên một bầu không khí tuyệt đẹp. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp đất chuyên dụng cho các loại cây thuộc họ Araceae, tưới nước mỗi tuần một lần và đặt cây ở ban công hướng Đông, nơi cây nhận được hai đến ba giờ nắng mỗi sáng.

Cây cảnh sẽ mọc thêm năm đến sáu lá mới mỗi năm và ngày càng tươi tốt. Khi cành cây dài ra, bạn có thể làm khung đỡ để cây leo và phát triển theo, tạo nên hình dáng duyên dáng và đẹp mắt hơn. Đừng để cây bị rũ xuống và nằm bẹp.

Cây cảnh: Thạch nam

Cây cảnh Thạch Nam Nhật Bản có tên khoa học là Pieris Japonica họ Thạch Nam (Ericaceae), tên tiếng Anh thường gọi là Lily-of-the-Valley Shrub hoặc Andromeda, là một loại cây bụi lý tưởng để thêm sự thú vị quanh năm cho các khu vườn râm mát.

Tùy thuộc vào giống, những cây cứng cáp này có thể cao từ đến 2-4m. Chúng là cây bụi thường xanh, có nghĩa là chúng giữ lá suốt mùa đông. Thời kỳ ra hoa từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Chúng tạo ra các cụm hoa nhỏ hình chuông màu trắng, hồng hoặc đỏ.

Cây cảnh này có giá trị thẩm mỹ cực kỳ cao và những cành cắt của chúng cũng mang vẻ đẹp thanh lịch, cao quý của một quý ông. Cành cây thẳng đứng và khỏe, trên cành có nhiều nhánh phụ, trong nhánh phụ lại có nhánh phụ.

Vì thế mà chỉ một nhánh cây có thể tạo nên bầu không khí "một cây giữa rừng", mang đầy cảm giác của rừng rậm xanh tốt, mát lạnh.

Mỗi nhánh cây thạch nam là một tác phẩm độc đáo. Dù được đặt ở phòng khách hay phòng trà thì đều đầy sức quyến rũ và thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.

Cây cảnh thạch nam cũng có những tác dụng phong thủy tốt lành. Nó giúp thu hút tài lộc và thịnh vượng. Đặt cây ở nhà hoặc văn phòng có thể tăng cường vận may tài chính.

Cây cảnh với tán lá xanh tươi cũng giúp thanh lọc không khí mạnh mẽ, hấp thụ các chất độc hại trong không khí và cải thiện chất lượng không khí trong nhà, tác động tích cực đến môi trường sống.

Trong phong thủy, cây cối được cho là có khả năng ngăn chặn năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng xấu. Khả năng phục hồi của thạch nam được cho là có thể chống lại các ảnh hưởng bất lợi từ bên ngoài, bảo vệ sự an toàn của người ở.

Là một loại cây Dương, thạch nam có thể tăng cường năng lượng Dương trong môi trường, tác động tích cực đến trạng thái tinh thần và sức khỏe của người ở.

Cây cảnh này có thể trồng trong chậu hoặc cắt cành cắm trong nước có thể chơi được 1-2 tháng. Cành lá rất đẹp của cây cảnh được coi là biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch tinh tế.

Với những cành mảnh mai và lá xanh tươi, nó toát lên vẻ yên bình kiểu Thiền, ngay lập tức nâng tầm phong cách cho bất kỳ ngôi nhà nào khi được đặt ở lối vào hoặc gần tủ tivi.

Sau khi nhận được cây, hãy cắt một đoạn vát ở phía dưới để tăng khả năng hút nước. Giữ cây trong nước nông; không cần thiết phải ngâm sâu.

Thay nước thường xuyên, giữ nước sạch, thỉnh thoảng thêm dung dịch dinh dưỡng và đặt bể ở nơi có ánh sáng tán xạ để giữ được độ tươi lâu dài.

Cây cảnh: Đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ (Ficus elastica) đặc biệt là loại có lá xanh đậm đến gần như đen với kết cấu dày và chắc, tạo nên vẻ ngoài điềm tĩnh và tinh tế, rất phù hợp với những gia đình ưa chuộng phong cách giản dị, sang trọng.

Cây cảnh này đủ linh hoạt để phù hợp với mọi phong cách thiết kế nội thất, dù là hiện đại tối giản hay phong cách co điển, nó đều thu hút sự chú ý với sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

Cây cảnh này không chỉ có giá trị làm cảnh cao mà còn có chức năng thanh lọc không khí, có thể hấp thụ các khí độc hại như carbon monoxide, carbon dioxide và hydro florua trong không khí, bẫy bụi, từ đó cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Ngoài ra, cây da búp đỏ còn có thể lọc bụi và loại bỏ ô nhiễm do các hạt vật chất có thể hít phải . Đặt một chậu cây trong phòng ngủ có thể cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ và tạo điều kiện cho giấc ngủ dễ dàng hơn.

Trong phong thủy, cây đa búp đỏ mang ý nghĩa của sự may mắn, an lành, xua đuổi vận xui. Trồng một chậu cây này tại phòng khách giống như có được sự bao bọc, che chở vậy. Còn nếu trồng cây đa búp đỏ trên bàn làm việc thì giúp công việc của gia chủ thuận lợi, hanh thông hơn.

Lá của đa búp đỏ dễ bám bụi, vì vậy cần được lau chùi thường xuyên bằng khăn ẩm để giữ cho chúng luôn bóng mượt và sạch sẽ, duy trì vẻ ngoài đẹp mắt.

Cây cảnh ưa ánh sáng mạnh, vì vậy hãy cho chúng tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Chỉ tưới nước khi đất khô ráo; nếu không, chúng sẽ ít gặp vấn đề về sức khỏe.

4 cây cảnh này mang phong cách sang trọng, thanh lịch được nhiều người giàu yêu thích trồng trong phòng khách. Chúng không chỉ đẹp, phong cách mà còn có ý nghĩa phong thủy hướng tới sự giàu có, thịnh vượng, phát triển bền vững!

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc