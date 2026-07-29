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Xã hội

Khởi tố thanh niên giả danh công an cưỡng đoạt tài sản ở Hà Tĩnh

Đang trong thời gian chấp hành án tù treo, tuy nhiên Nguyễn Minh Hoàng (Nghệ An) tiếp tục giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản của 1 người phụ nữ.

Hạo Nhiên

Ngày 29/7, trang thông tin Viện kiểm sát Nhân dân Hà Tĩnh cho biết, VKSND Khu vực 1 – Hà Tĩnh vừa ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN: 1996, trú tại khối Nghi Hải 3, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

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Đối tượng Nguyễn Minh Hoàng tại cơ quan Công an. Ảnh: Anh Quý

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, vào khoảng 18h30’ ngày 12/7, tại phòng 201 Khách sạn Hoàng Long 1, ở số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, Nguyễn Minh Hoàng đã có hành vi giả danh Công an, đe dọa và cưỡng đoạt số tiền 20.000.000 đồng của chị Vi Thị T. (SN: 1999, trú tại bản Poọng, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Được biết, Nguyễn Minh Hoàng đang trong thời gian thử thách của Bản án số số 24/2025/HS-ST ngày 11/4/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (xử phạt 24 tháng tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”), nay lại tiếp tục tái phạm.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
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