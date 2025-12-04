Hà Nội

Kinh doanh

Chưa đến Tết, vé máy bay nhiều chặng đã "cháy hàng"

Giá vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 đang ở mức cao song nhiều chặng từ TP HCM - Hà Nội đã nhanh chóng "cháy vé".

Hoàng Minh (tổng hợp)

Thị trường vé máy bay phục vụ Tết Nguyên đán 2026 đang ghi nhận nhu cầu tăng đột biến, đặc biệt đối với các đường bay từ TP HCM đi khu vực miền Bắc và miền Trung.

Đáng chú ý, dù mở bán từ rất sớm song vé giá rẻ trên các chặng cao điểm hầu như đều không còn.

Trên trang bán vé trực tuyến của Vietnam Airlines, đường bay TP HCM - Hà Nội vào ngày thường có giá vé dao động từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/vé hạng phổ thông. Tuy nhiên, giá vé máy bay khởi hành ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) giá lên tới 3,7 - 3,9 triệu đồng/chiều hạng phổ thông; 5,3 - 6 triệu đồng/chiều hạng phổ thông đặc biệt; 8 - 9,8 triệu đồng/chiều hạng thương gia.

ve-may-bay1.jpg
Chặng TPHCM – Hà Nội của Vietnam Airlines ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) đã hết vé hạng phổ thông trong khung giờ buổi sáng. Ảnh chụp màn hình.

Khung giờ bay hạng phổ thông vào ban ngày chỉ còn một vài ghế trống, những khung giờ sáng sớm còn nhiều ghế hơn.

Trong khi đó, đường bay TP HCM - Hà Nội ngày 14/2/2026 (27 tháng Chạp), mức giá thấp nhất của Vietjet Air khoảng 3,3 triệu đồng/chiều. Bamboo Airways và Vietravel Airlines niêm yết khoảng 3,83 triệu đồng, còn Vietnam Airlines giá vé khoảng 3,86 triệu đồng.

So với Tết 2025, giá vé máy bay trung bình đã tăng thêm khoảng 100.000 - 200.000 đồng mỗi chiều. Nếu mua vé khứ hồi, mức giá khoảng 7 - 7,7 triệu đồng.

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet chặng TP HCM - Vinh trong giai đoạn từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết cũng hết sạch chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

may-bay.jpg
Ảnh minh họa

Vietjet còn một số chuyến muộn giá 3,5-4 triệu đồng/chiều. Trong khi đó, Vietnam Airlines dù đã tăng tần suất lên 10 chuyến/ngày vẫn đối mặt nguy cơ hết vé. Hành khách phải nối chuyến qua Hà Nội có thể trả 5,5-7,6 triệu đồng/chiều cho hạng phổ thông, thậm chí tới 13 triệu đồng/chiều nếu chọn hạng thương gia.

Tương tự, ở một số tuyến khác như TP HCM - Thanh Hóa, TP HCM - Quy Nhơn, Hà Nội - Chu Lai, Hà Nội - Buôn Ma Thuột.. giá vé trung bình ở ngưỡng cao và nhiều ngày cao điểm đã “cháy vé”.

Cụ thể, chặng bay từ TP HCM - Hải Phòng của Vietnam Airlines ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp) có mức giá dao động khoảng 1,7 - 2,3 triệu đồng/vé hạng phổ thông, 3,8 - 5 triệu đồng/vé hạng thương gia.

Vietnam Airlines Group đã đưa ra hơn 3,5 triệu ghế (tăng 20% so với năm trước), Vietjet cũng mở lên hơn 2,5 triệu vé. Tuy vậy, do tình trạng thiếu máy bay trên thị trường toàn cầu, khả năng tăng thêm tải vẫn còn hạn chế.

