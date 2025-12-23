Hà Nội

Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát top 70 người giàu nhất hành tinh

Đà bứt phá mạnh của cổ phiếu VIC đã kéo tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 3 tỷ USD chỉ trong một ngày. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tính đến chiều 23/12, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup tiếp tục thăng hạng, lên vị trí 73 thế giới với khối tài sản ròng 29,5 tỷ USD.

pham-nhat-vuong.jpg
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát top 70 người giàu nhất thế giới. Ảnh chụp màn hình

Chỉ trong vòng 24 giờ, tài sản của người giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 3 tỷ USD (tương đương 11,47%, đưa ông trở thành tỷ phú có mức gia tăng tài sản lớn thứ ba trên thế giới trong ngày, chỉ đứng sau Elon Musk (tăng 5,4 tỷ USD) và Larry Ellison (tăng 7,5 tỷ USD).

Đây là thứ hạng tốt nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh từ đầu năm 2025 đến nay.

Đáng chú ý, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chỉ kém một chút so với tỷ phú công nghệ Jack Ma, người hiện sở hữu khối tài sản khoảng 29,6 tỷ USD, xếp thứ 72 thế giới.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh nhờ sự "thăng hoa" của cổ phiếu VIC. Chốt phiên giao dịch ngày 22/12, giá cổ phiếu VIC tăng khoảng 6,94%, lên mức 158.800 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch hôm nay (23/12), cổ phiếu VIC tiếp tục tăng mạnh gần 7%, lên mức 169.900 đồng/cổ phiếu.

Tại khu vực Đông Nam Á, ông Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ hai trong nhóm những người giàu nhất, chỉ đứng sau Prajogo Pangestu của Indonesia, người đang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 38,6 tỷ USD.

Tại Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu danh sách những người giàu nhất. Đứng sau ông là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, với tài sản khoảng 4,7 tỷ USD, xếp thứ 859 thế giới.

Tiếp theo là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, sở hữu 2,7 tỷ USD, đứng thứ 1.483 thế giới.

Trong khi đó, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, có tài sản khoảng 2,3 tỷ USD, xếp thứ 1.687.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, hiện sở hữu khoảng 1,1 tỷ USD, đứng thứ 2.986 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Vingroup đang phát triển theo mô hình hệ sinh thái đa ngành với 6 trụ cột chiến lược.

Ở mảng công nghiệp - công nghệ, Vingroup sở hữu VinFast, hãng xe điện toàn cầu đang mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường, cùng V-Green trong lĩnh vực hạ tầng trạm sạc và VinMotion chuyên nghiên cứu, sản xuất robot.

Trụ cột bất động sản - thương mại do Vinhomes dẫn dắt, kết hợp với Vincom Retail và hệ thống du lịch - nghỉ dưỡng Vinpearl.

Trụ cột thiện nguyện xã hội gồm các mảng giáo dục - y tế với Vinschool, Vinmec, VinUni và Quỹ Thiện Tâm.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup thành lập VinSpeed với tham vọng góp mặt trong các dự án đường sắt trọng điểm, bao gồm cả đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Mảng năng lượng được giao cho VinEnergo, hướng tới phát triển các giải pháp năng lượng bền vững.

Lĩnh vực văn hóa được xây dựng thông qua hệ sinh thái gồm V-Culture Talents, V-Film và V-Spirit.

