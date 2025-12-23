Xử phạt Công ty Cổ phần Thái Nga Đồng Nai 85 triệu đồng

Do vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Công ty CP Thái Nga Đồng Nai bị xử phạt 85 triệu đồng và buộc thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngày 23/12, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty Cổ phần Thái Nga Đồng Nai (trụ sở chính: Lô số 4, đường số 03, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, Công ty Cổ phần Thái Nga Đồng Nai đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Công ty Cổ phần Thái Nga Đồng Nai bị xử phạt 85 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thái Nga Đồng Nai không thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án được quy định tại khoản 6, Điều 1 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4311305737, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 24/5/2019 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho dự án Công ty TNHH Thái Nga Đồng Nai tại lô số 4, đường số 03, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư.

Hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Với hành vi vi phạm này, Công ty Cổ phần Thái Nga Đồng Nai bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 85 triệu đồng và buộc thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

>>> Xem thêm video hiện trường vụ thải nước ô nhiễm ở Hưng Yên: