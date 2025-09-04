Mở bán hàng triệu vé máy bay Tết sớm, giá cao ngất ngưởng

Các hãng hàng không trong nước vừa công bố mở bán vé máy bay Tết sớm, giá vé các chặng đông khách ở mức cao ngất ngưởng.

Dù còn hơn 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026, nhiều hãng hàng không trong nước đã đồng loạt công bố kế hoạch mở bán vé từ rất sớm. Theo ghi nhận, hàng triệu vé máy bay chặng nội địa và quốc tế đã được tung ra thị trường. Vé được mở bán từ 2/2-3/3/2026, tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch.

Cụ thể, đợt mở bán đầu tiên của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) bắt đầu từ 3/9, với tổng số hơn 3,5 triệu ghế, gồm cả mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, gần 20% số chuyến bay Tết 2026 được bố trí vào khung giờ tối muộn và sáng sớm nhằm giảm tải ban ngày, tạo thêm lựa chọn linh hoạt cho hành khách.

Vé máy bay Tết mở bán sớm. Ảnh: VOV

Các đường bay cao điểm tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc...

Trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TP HCM tăng gần 18%, đường bay TP HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TP HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với cùng kỳ.

Hãng hàng không Vietjet mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3/2/2026 - 2/3/2026. Cụ thể, giá vé từ TP HCM đi Phú Quốc chỉ từ 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Các chặng bay từ TP HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột... có giá từ 1 triệu đồng.

Giá vé trên các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… có giá từ 1,61 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, giá vé chỉ từ 0 đồng. Giá vé trên chưa bao gồm thuế, phí.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 6 triệu vé máy bay Tết được cung ứng. Hai hãng hàng không Bamboo Airways và Vietravel Airlines chưa có thông tin về kế hoạch mở bán vé Tết.

Giá vé máy bay Tết ở mức cao ngất ngưởng. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, giá vé máy bay khứ hồi dịp Tết đang ở mức cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Ở chặng TP HCM - Hà Nội, giá vé từ 5,5-7,4 triệu đồng. Mặc dù giá vé cao ngất ngưởng nhưng vé chặng này tại Vietnam Airlines đã "cháy hàng" hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt từ ngày 30/1/2026 đến 17/2/2026 (tức 13 tháng Chạp năm 2025 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2026). Hành khách chỉ có thể lựa chọn bay hạng thương gia với mức giá lên tới gần 8,8 triệu đồng/vé.

Tại Vietjet, chặng bay TP HCM - Hà Nội càng gần Tết giá càng tăng. Nếu ngày 3/2/2026 (16 tháng Chạp), giá vé chưa bao gồm thuế, phí rẻ nhất là 890.000 đồng thì 10 ngày sau (26 Tết), mức này tăng lên 2,79 triệu đồng, gấp hơn 3 lần. Ngày 16/2 (tức 29 Tết), mức giá rẻ nhất là 1,99 triệu đồng.

Trong khi đó, các chuyến bay từ Hà Nội vào TP HCM có giá "mềm" hơn. Vé máy bay (chưa bao gồm thuế phí) ngày 16/2 (tức 29 Tết) giá rẻ nhất chỉ 490.000 đồng, bằng 25% giá vé chiều ngược lại. Mức giá 490.000 đồng cũng được duy trì suốt các ngày 17-18/2 (tức mùng 1-2 Tết).

Với chặng bay TP HCM - Quy Nhơn, mức giá rẻ nhất là 4,8 triệu đồng của Vietjet trong khi mức giá của Vietnam Airlines lên đến 9,1 triệu đồng. Giá vé chặng TP HCM - Nha Trang cũng ở mức 3,6-8,6 triệu đồng. Chặng TP HCM - Đà Nẵng giá khoảng 4,4-6 triệu đồng.